Όλοι οι παίχτες του Exathlon, απόψε γίνονται «ένα» - Ελλάδα VS Μεξικό.

Το αποψινό επεισόδιο, του Exathlon, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, έρχεται με νέες εκπλήξεις και αθλητικές αναμετρήσεις, καθώς Ελλάδα και Μεξικό, μπαίνουν στο στίβο μάχης, με σκοπό να δώσου τον καλύτερό τους εαυτό.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως η επιθυμία της μπλε και πορτοκαλί ομάδας, έγινε πραγματικότητα, καθώς το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Καράβας, ανακοίνωσε στους συμμετέχοντες, πως θα γίνουν «ένα» για να αντιμετωπίσουν τους παίχτες από το Μεξικό, που μετρούν 9 χρόνια συνεχούς εμπειρίας στο run.

Exathlon- Νέο επεισόδιο 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Αξίζει να αναφερθεί, πως στην αποχώρηση της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου η Στεφανία Γκλάρα, ήταν η παίχτρια που αποχαιρέτησε τους συναθλητές και τον Γιώργο Καράβα εμφανώς επηρεασμένη και στενοχωρημένη από την έκβαση του αποτελέσματος: «Στεναχωριέμαι, δεν το βρήκα ποτέ με τους κρίκους. Γενικά η πορεία του παιχνιδιού, δε πήγε καλά. Χαίρομαι που έζησα αυτή την εμπειρία και γνώρισα αυτά τα παιδιά. Δεν έχω τίποτα δεδομένο στη ζωή μου, πίστευα σε μένα. Δε μου βγήκε, θα πάω σπίτι μου. Δικαίως έχασα», σημείωσε χαρακτηριστικά η αθλήτρια, λίγο πριν αποχωρήσει.

Σήμερα ωστόσο, οι δύο ομάδες, πρέπει να βρουν τα «πατήματά τους», να αφήσουν στην άκρη τις εντάσεις, τις κόντρες και τις διαμάχες και να δώσουν το καλύτερό τους εαυτό απέναντι στους επαγγελματίες παίχτες που έρχονται από το Μεξικό.

Να σημειωθεί, πως οι εν λόγω αθλητές, προπονούνται 6 μήνες το χρόνο, προκειμένου να αναλάβουν δράση στο στίβο μάχης του Exathlon, το οποίο για εκείνους προβάλλεται για 9η χρονιά.

Όπως όλα δείχνου λοιπόν η αναμέτρηση θα είναι μια δύσκολη υπόθεση, με τους καβγάδες, να μην έχουν «χώρο» στο πεδίο βολής!

Οι συναρπαστικές εξελίξεις, απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΙ.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcz4zz9zr72h?integrationId=40599y14juihe6ly}