Ο παρουσιαστής του Exathlon, Γιώργος Καράβας, μιλάει για το αθλητικό ριάλιτι αλλά και το project μόδας GNTM, που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Ο Γιώργος Καράβας, το απόγευμα της Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, μίλησε με τον Κώστα Τσουρό και τους συνεργάτες του, στο φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε», όπου και αναφέρθηκε τόσο στο Exathlon- όσο και στο GNTM.

Αναλυτικότερα, ο παρουσιαστής του αθλητικού ριάλιτι, αναφέρθηκε στα όσα λαμβάνουν χώρα στον Άγιο Δομίνικο και στην εξέλιξη του παιχνιδιού, ενώ δεν παρέκαμψε να αναφερθεί και στην πρεμιέρα του GNTM, όπου τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μέλος του.

Exathlon – GNTM: Όσα δήλωσε ο Γιώργος Καράβας

Αρχικά λοιπόν οι συνομιλητές, αναφέρθηκαν στο νέο εγχείρημα του Γιώργου Καράβα με τη συμμετοχή του στο Exathlon και στο κομμάτι της παρουσίασης, ενώ ο ίδιος, δήλωσε πως απόψε το βράδυ ξεκινούν και τα αγωνίσματα με τους παίχτες από το Μεξικό.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τελειώσαμε το γύρισμα και σήμερα η αλήθεια είναι πως έχουμε ένα day- off και περιμένουμε σαν τρελοί να δούμε το επεισόδιο Ελλάδα ενάντια στο Μεξικό», δήλωσε αρχικά ενθουσιασμένος.

Και συνέχισε: «Πίστεψέ με λόγω του ότι το Μεξικό έχει μια τεράστια ιστορία στο Exathlon, μετράει 9 σεζόν, είναι μια πολύ δυνατή μάχη. Είναι κάτι που είχαν ζητήσει επανειλημμένως οι παίχτες από τη στιγμή που ήμασταν στο αεροδρόμιο την ημέρα της αναχώρησης μέχρι και λίγες μέρες πριν γίνει ο αγώνας».

Ανέφεραν μάλιστα, πως οι παίχτες από το Μεξικό, είναι επαγγελματίες στο εν λόγω κομμάτι: «Είναι επαγγελματίες παίχτες του Exathlon, 6 μήνες είναι στον Άγιο Δομίνικο και 6 μήνες στο Μεξικό, προπονούνται γι’ αυτό».

«Είναι έτοιμοι, έχουν ψυχάρα και αυτό που θα δείτε σήμερα, θα σας μείνει αξέχαστος. Είναι πολύ μεγάλο ντέρμπυ», μετέφερε ο Γιώργος Καράβας αναφορικά με το αποψινό επεισόδιο.

Σε δεύτερο χρόνο, αναφορικά με το αν τον έχει δυσκολέψει κάτι συγκεκριμένο στον Άγιο Δομίνικο και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Γιώργος Καράβας δήλωσε:

«Δεν με έχει δυσκολέψει τίποτα. Αν εξαιρέσεις ένα αρχικό άγχος στο πρώτο γύρισμα, που διήρκησε 20 λεπτά, πάω και περνάω ωραία. Η περιγραφή μου φαίνεται αρκετά ωραία. Είμαι ένας άνθρωπος με ένταση και πάθος. Αυτό που βλέπετε, είναι ο χαρακτήρας μου»

«Βεβαίως και υπάρχει εξέλιξη. Κάθομαι και βλέπω τα επεισόδια για να δω τυχόν λάθη, τι θέλω να διορθώσω, αυτό ναι το κάνω».

Τέλος, αναφορικά με μια ανάρτησή του, σχετική με τις κριτικές που δέχτηκε και την σύγκριση με το Γιώργο Λιανό, δήλωσε: «Έχει δημιουργηθεί μια παρανόηση. Δεν με ενοχλεί η κριτική. Αυτό που έγραψα και για το Γιώργο (Λιανό), το έγραψα γιατί τον θεωρώ πολύ δυνατό στην παρουσίαση και οποιαδήποτε σύγκριση, μόνο τιμητική είναι. Αυτό που με πείραξε ήταν μια χειρονομία, την ώρα που του παίρνανε συνέντευξη».

Παράλληλα, αναφερόμενος σε ένα παλαιότερο ψευδές – όπως δήλωσε- δημοσίευμα που το ήθελε στην παρουσίαση της Φάρμας, είχε πει ο συγκεκριμένος: «Τι θέλει ένας με ξυρισμένο στήθος στη φάρμα. Αυτό ναι, είναι εμπάθεια. Μέσω της κριτική εξελίσσεσαι».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Καράβας, μίλησε για την πρεμιέρα του GNTM, ενώ παραδέχτηκε πως παρακολούθησε το πρότζεκτ αποσπασματικά: «Αποσπασματικά το είδα εννοείται. Την ώρα της προβολής βέβαια, έβλεπα το Exathlon. Οκ, το GNTM είναι το GNTM! Ένα πρόγραμμα που έχει αγαπηθεί από τον κόσμο και εγώ το αγαπάω. Έχω περάσει τρία χρόνια της ζωής μου εκεί. Είδα διαφορετικά πράγματα, όντως. Τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τι και πώς», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Πάντα τελικός κριτής, είναι ο κόσμος», κατέληξε.

Τέλος, σχετικά με τη Βίκυ Καγιά και την απουσία της από τον διαγωνισμό μόδας, ο Γιώργος Καράβας, ανέφερε: «Δεν εμβάθυνα τόσο πολύ. Δεν είδα τόσο πολύ, είδα μια audition, μιας κοπέλας που τελικά κόπηκε, διάρκειας 15 λεπτών. Αυτό κατάφερα να δω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

