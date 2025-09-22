Όχι μόνο δε ξεπερνιέται ο Παντελής Παντελίδης, αλλά οι επιτυχίες του συνεχίζουν να βρίσκονται στο νούμερο 1.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής Παντελής Παντελίδης, παραμένει στο πάνθεο των πιο επιτυχημένων και αγαπημένων καλλιτεχνών

Όπως μεταφέρει και η εταιρία παραγωγής: «Το μουσικό φαινόμενο Παντελής Παντελίδης όχι μόνο δεν ξεπερνιέται αλλά συνεχίζει να κατακτά τις καρδιές του κόσμου με τη διαχρονική μουσική και τα τραγούδια του.

Παντελής Παντελίδης ξανά στην κορυφή

Το μουσικό φαινόμενο Παντελής Παντελίδης όχι μόνο δεν ξεπερνιέται αλλά συνεχίζει να κατακτά τις καρδιές του κόσμου με τη διαχρονική μουσική και τα τραγούδια του.

Ο Παντελής έχει χαρίσει αναρίθμητες επιτυχίες στο πιστό και τεράστιο κοινό του, παραμένει στο πάνθεο των πιο επιτυχημένων και αγαπημένων καλλιτεχνών, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως το ταλέντο του μιλά απευθείας στις καρδιές μας.

Ο Παντελής Παντελίδης βρίσκεται 4 συνεχόμενες ημέρες στην κορυφή του Spotify και της Apple Music με το τραγούδι «’Ισως Ήσουν Κυρία». Το τραγούδι του -που κυκλοφόρησε το 2012 από τη Minos EMI, A Universal Music Company και περιλαμβάνεται στον πολυπλατινένιο δίσκο του «Αλκοολικές Οι Νύχτες»- αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα του χαρισματικού καλλιτέχνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Παντελής Παντελίδης συνεχίζει να μας συντροφεύει με τις μελωδίες του, τους στίχους του, τη φωνή του, ενώ το τραγούδι του έγινε το απόλυτο TikTok viral!

Το συγκινητικό απόσπασμα:

{https://www.tiktok.com/@minosemi_official/video/7549220907076701462}

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://padelispadelidis.lnk.to/AlkoolikesINihtesID