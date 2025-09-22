Λαμπερή πρεμιέρα για το Deal με το Γιώργος Θαναηλάκη!

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του Deal στον Alpha η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», εντόπισε τον παρουσιαστή, Γιώργο Θαναηλάκη, ο οποίος και προχώρησε σε ορισμένες δηλώσεις αναφορικά με το παιχνίδι και τη νέα σεζόν.

Η Μεγάλη πρεμιέρα λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στον Alpha.

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Θαναηλάκης

Ο σταθμός μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Λίγο πριν την πρεμιέρα του Deal, η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα συνάντησε τον Γιώργο Θαναηλάκη σε ένα από τα γυρίσματα του τηλεπαιχνιδιού και μας μίλησε για την επιστροφή του Deal και τα συναισθήματά του.

«Όταν εκτίθεσαι άγχος υπάρχει πάντα. Το ευχάριστο είναι ότι αυτό το «πείραμα» πήγε καλά για όλους μας», δήλωσε αρχικά ο Γιώργος Θαναηλάκης και συνέχισε ευχαριστώντας τον Alpha. «Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε και τον Alpha που μου έδωσε μια τέτοια ευκαιρία».

Όσο για τον αν περίμενε την επιτυχία, ο παρουσιαστής απαντά: «Είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, πίστευα ότι μπορώ να μπω σε ένα στούντιο και να σταθώ απέναντι σε κάμερες, απέναντι σε κόσμο. «Αυτό που λαμβάνω από τον κόσμο, όταν με σταματάει στον δρόμο, είναι πως οι περισσότεροι μου μιλούν μόνο για το Deal και όχι για το ποδόσφαιρο. Αυτό με έχει ανησυχήσει λίγο, αλλά είναι πραγματικά κάτι που το δέχομαι τόσο ευχάριστα».

Για την επικοινωνία του με τον Χρήστο Φερεντίνο: «Ο Χρήστος μου είπε να έχω υπομονή γιατί πάντα θα υπάρχουν και παίκτες που ίσως να μην βγάζουν τόσο κέφι, να μην μιλάνε εύκολα και να πρέπει εγώ να προσπαθήσω να τους βγάλω από μέσα τους αυτό το κάτι παραπάνω για να είναι ωραίο και το επεισόδιο. Ο Χρήστος είναι ένας καταξιωμένος παρουσιαστής, έκανε το Deal πάρα πολλά χρόνια, εγώ είμαι ακόμα στο πρώτο, τώρα μπαίνω στο δεύτερο, οπότε δε λέμε ακόμα τίποτα, σκύβουμε το κεφάλι και προχωράμε».

Όσον αφορά στους παίκτες και το αν βιώνει την αγωνία τους, ο Γιώργος Θαναηλάκης λέει: «Πάντα πριν αρχίσει το γύρισμα με τους παίκτες έχουμε επαφή.

Συναντιόμαστε, μιλάμε, κάποιοι παίκτες μένουν στο παιχνίδι 2-3 εβδομάδες, οπότε μαθαίνεις και τα προσωπικά τους και με κάποιους από τους παίκτες που ξέρεις ότι έχουν ανάγκη το χρηματικό ποσό, δένεσαι μαζί τους και θέλεις όντως να φύγουν με κάποια λεφτά. Οπότε, όταν κάνω το γύρισμα, όταν κάνουμε το Deal, είμαι ένας από αυτούς και θέλω πάρα πολύ να πάρουν λεφτά απ’ τον τραπεζίτη. Γινόμαστε μια ομάδα, προσπαθώ να τους κοουτσάρω όσο το δυνατόν καλύτερα και αυτό έχει πάει καλά».

Όσο για τον τραπεζίτη, μάς λέει χαρακτηριστικά: «Οι προθέσεις του τραπεζίτη είναι πάντα ίδιες. Να βγαίνει πάντα αυτός κερδισμένος. Στη δεύτερη σεζόν έχουμε μια νέα προσθήκη, μια νέα ευκαιρία που δίνεται στον παίκτη αν δεν του αρέσει η προσφορά του τραπεζίτη να κάνει αντιπροσφορά. Παζάρι δηλαδή. Αν ο τραπεζίτης το δεχτεί, φεύγει ο παίκτης ευχαριστημένος με τα λεφτά που ήθελε, αν δεν το δεχτεί όμως θα πρέπει να συνεχίσει, να ρισκάρει, κι αυτό είναι καινούργιο και πολύ ενδιαφέρον».

Τέλος, η δικηγόρος του Deal Κάτια Αναγνωστοπούλου, δηλώνει: «Είμαι πολύ χαρούμενη και φέτος, πολύ ευχαριστημένη με ενθουσιασμό να ξεκινήσουμε. Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός, όπως είναι στο γύρισμα έτσι είναι και σαν άνθρωπος, έχουμε πολύ καλή συνεργασία και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».

{https://www.youtube.com/watch?v=va09fI9zO7c}