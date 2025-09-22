Πρεμιέρα με το δεξί και πολλά κέρδη έκανε το Deal.

Σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, το απόλυτο παιχνίδι τύχης και αγωνίας, το Deal, έκανε πρεμιέρα στον Alpha με παρουσιαστή, το Γιώργο Θαναηλάκη.

Ο ίδιος λοιπόν, καλωσόρισε σε μια ακόμη σεζόν τους τηλεθεατές αλλά και τους νέους παίχτες που έφτασαν στο πλατό από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ωστόσο απόψε, την «παράσταση έκλεψε», η Μαριλού, που τα έπαιξε «όλα για όλα».

Deal- Πρεμιέρα με κέρδη

Η Μαριλού λοιπόν, μπήκε στο παιχνίδι με έναν μόνο σκοπό: να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται, όσο πιο κοντά στο στόχο της, όσο πιο κοντά στο καλύτερο Deal και χρηματικό έπαθλο.

Αρχικά λοιπόν, όπως όλα έδειχναν οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος της, όμως η ίδια δεν υποχώρησε, ρίσκαρε και αποζημιώθηκε. Παρά λοιπόν την αγωνία και το άγχος της, η νεαρή παίχτρια ανταμείφτηκε… και με το παρά πάνω, κερδίζοντας ένα σεβαστό ποσό που της εξασφαλίζει και ένα καινούργιο ταξίδι και μια αγορά για το σπίτι της.

Η τύχη ήταν με το μέρος της και η ίδια πήγε «κόντρα» στα δεδομένα, κάνοντας την ανατροπή. Το κουτί που αντάλλαξε, περιείχε το ποσό «+1500», διπλασιάζοντας έτσι τα χρήματα και πέτυχε καλύτερο Deal, από αυτό που της έκανε ο τραπεζίτης.

Δείτε το βίντεο:

