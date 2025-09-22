Ο «Άγιος Έρωτας» κάνει πρεμιέρα με μια σκηνή που θυμίζει κινηματογράφο.

Ήδη από την πρώτη σεζόν στη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», έχει αποδειχτεί το μεγαλείο της αγάπης, η ένταση ενός καλά κρυμμένου μυστικού και οι εντάσεις που είναι πάντοτε παρούσες!

Τώρα η δεύτερη σεζόν, υπόσχεται να «καθηλώσει» τους τηλεθεατές, ενώ από την πρώτη κιόλας σκηνή, το μεγαλείο των πρωταγωνιστών και όλων των συντελεστών είναι φανερό.

Ο «Άγιος Έρωτας», κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

«Άγιος Έρωτας»- η κινηματογραφική σκηνή

Όπως συγκεκριμένα, μεταφέρει και ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha: «Οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» είναι συγκλονιστικές, με συνταρακτικά γεγονότα που ανατρέπουν τις μέχρι τώρα ισορροπίες στις ζωές των χαρακτήρων.

Με μια εντυπωσιακή σκηνή υψηλών παραγωγικών προδιαγραφών που παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος της σειράς που αναμένεται να καθηλώσει το κοινό.

Από το πρώτο κιόλας καρέ, η εικόνα ζωντανεύει με σκηνοθετική μαεστρία και εξαιρετικό φωτισμό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αιχμαλωτίζει τον τηλεθεατή.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και η Δανάη Παππά βρέθηκαν σε ένα υποβλητικό τοπίο, το ιδανικό φυσικό σκηνικό για να αποτυπωθεί η έντονη συναισθηματική κατάσταση μεταξύ του πατρός Νικολάου και της Χλόης. Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για τη μικρή Ελευθερία, η Χλόη δεν μπορεί να συγχωρήσει τον πατέρα Νικόλαο. Όμως εκείνος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αγάπη της και θα κάνει τα πάντα προκειμένου να την ξανακερδίσει.

Σκηνές που ταξιδεύουν τη ματιά, γεμάτες ένταση, δράση και συναίσθημα, κάνουν τον «Άγιο έρωτα» να ξεχωρίζει, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μνήμη των τηλεθεατών.

«Άγιος έρωτας», πρεμιέρα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00 με διπλό, απολαυστικό επεισόδιο».