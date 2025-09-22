Οι πρωταγωνίστριες της πολυαναμενόμενης σειράς του Alpha- στον καναπέ της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Λίγε ώρες έμειναν πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», ενώ οι πέντε αδελφές, βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, όπου η κάθε μία μίλησε για τον ρόλο που υποδύεται στη σειρά.

Πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 με διπλό επεισόδιο στον Alpha!

«Λίγες ώρες πριν από την μεγάλη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης νέας σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», οι 5 πρωταγωνίστριες βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή Super Κατερίνα και στην Κατερίνα Καινούργιου.

H Αναστασία Παντούση, η Νάνσυ Μπούκλη, η Έβελυν Ασουάντ, η Ευγενία Ξυγκόρου και η Ασημένια Βουλιώτη μίλησαν για τους ρόλους τους, την πλοκή της σειράς αλλά και για όλα όσα θα απολαύσουμε απόψε στις 21:00 στο συγκλονιστικό διπλό επεισόδιο».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Η συγκλονιστική πρεμιέρα απόψε στις 21:00

Η Αναστασία Παντούση μίλησε για την ηρωίδα που υποδύεται, την Μελισσάνθη: «Η Μελισσάνθη πάντα είχε ως όνειρο να φύγει από το χωριό, να κάνει αυτό που λέμε «τη μεγάλη ζωή», να ζήσει σαν πριγκίπισσα. Είναι σε έναν πολύ καλό γάμο, αγάπησε τον άντρα της αλλά σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι θα έφευγε από το χωριό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εντέλει, δεν την βλέπουμε και τόσο ευτυχισμένη, η ψυχή της ψάχνει κάτι άλλο. Αυτό που αγάπησα στην Μελισσάνθη είναι το ότι είναι ονειροπόλα, της άρεσε να διαβάζει τα βιβλία της, να κάθεται δίπλα στο ποτάμι και να σκέφτεται πότε θα φύγει από το χωριό. Και τελικά τα κατάφερε, παρόλο που δεν είναι ευτυχισμένη, έκανε το όνειρό της πραγματικότητα».

Η Νάνσυ Μπούκλη ενσαρκώνει την Ιουλία και αποκάλυψε ποιο χαρακτηριστικό του ρόλου της, της έκανε εντύπωση: «Η Ιουλία φεύγει για τα καλά, ερωτεύεται, τη ζητάει ο Φωκάς από τη μητέρα της, Θεοδώρα, που είναι πολύ μεγάλη επιρροή στη ζωή της, θέλει και να της μοιάσει. Και μάλλον είναι αυτή που μοιάζει περισσότερο στη μητέρα της, θα το δούμε μέσα από την πορεία της, γίνεται σαν την Θεοδώρα. Νομίζω ότι η Ιουλία είναι αγάπη, αυτό είναι το συναίσθημα που την κυριεύει αλλά διεκδικεί πάρα πολύ την δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων γύρω της, αγαπάει και καταλαβαίνει. Αυτό εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτή η ανιδιοτέλεια και προσπαθούσα κι εγώ να το θυμίζω σ ’εμένα. Έχει πάρα πολλά ιντριγκαδόρικα στοιχεία στην ιστορία της αλλά πάντα κερδίζει η αγάπη για τον άντρα της και γενικότερα η αγάπη που έχει μέσα της, είναι πολύ αληθινή».

Για τον χαρακτήρα της Ασπασίας, μίλησε η Έβελυν Ασουάντ που την υποδύεται: «Η Ασπασία είναι η μεσαία αδερφή, είχε από μικρή αγάπη και έφεση στο τραγούδι αλλά σε μικρή ηλικία παντρεύεται τον Σταύρο, έναν επαγγελματία οδηγό, φεύγουνε για την Καλαμάτα και κάνουν τη δική τους οικογένεια. Κάποια στιγμή όμως μετά από ένα τυχαίο γεγονός, εμφανίζεται ξανά μπροστά της το τραγούδι και παίρνει την απόφαση να διεκδικήσει το όνειρό της κόντρα στα ταμπού και τις προκαταλήψεις της εποχής. Έτσι αρχίζει μία σύγκρουση με την οικογένειά της αλλά και με τον εαυτό της και έτσι ξεκινάει η μεγάλη περιπέτεια της ζωής της».

Το πόσο ενθουσιασμένη είναι με τον ρόλο της, αποκάλυψε η Ευγενία Ξυγκόρου που ενσαρκώνει την Πολυξένη: «Η Πολυξένη είναι το “αγριοκάτσικο” της οικογένειας, αφού βλέπει ότι έχουν αρχίσει και φεύγουν όλες, δεν θέλει να μείνει πίσω και το σκάει, πάει στα μπουλούκια για να γίνει ηθοποιός και περνάει από διάφορες περιπέτειες, με ωραία μαλλιά, ωραία ρούχα. Το ζω στο γύρισμα, μου αρέσει πάρα πολύ ο ρόλος μου, ο οποίος είναι πολύ φιλόδοξος αλλά έχει και πολύ μοναξιά, καθώς όσο και να πετύχεις στη ζωή, δεν καλύπτεται η μοναξιά. Δεν έχει δεθεί με τις υπόλοιπες αδερφές, δεν επικοινωνεί μαζί τους, χαράζει ένα δρόμο μόνη της».

Την μικρότερη κόρη της οικογένειας, την Μαγδαληνή, υποδύεται η Ασημένια Βουλιώτη: «Η Μαγδαληνή είναι αρκετά ευαίσθητη, αρκετά ονειροπόλα, είναι σα να ζει μέσα από τα βιβλία που διαβάζει και πηγαίνει κόντρα στο σύστημα της εποχής. Θέλει να σπουδάσει, θέλει να φύγει από την μητέρα της για να κυνηγήσει τα όνειρά της και είναι πολύ ειλικρινής με τα συναισθήματά της. Είναι ένας χαρακτήρας που την κινεί πολύ το συναίσθημα».

Η Ευγενία Ξυγκόρου πρόσθεσε πως: «Οι τηλεθεατές θα ταυτιστούν με όλες (τις ηρωίδες) γιατί καμία δεν είναι καλή και κακιά, δεν είναι άσπρο – μαύρο. Έχουν πολλές διαφορετικές ποιότητες, με τις οποίες μπορείς να ταυτιστείς και να τις καταλάβεις, ακόμα κι αν δεν συμφωνείς πολύ με αυτό που κάνουν».

Ενώ η Ασημένια Βουλιώτη απάντησε σχετικά με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής των γυναικών του τότε και του τώρα: “Καλώς, θα πω, ότι έχει υπάρξει εξέλιξη μέσα από τα χρόνια αλλά είναι και για εμάς μια ερώτηση που χρειάζεται να θέτουμε στον εαυτό μας γιατί μας αρέσει να βλέπουμε σειρές και ταινίες εποχής…τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα; Είναι σημαντικό να βλέπουμε την αλλαγή και να έρχονται κι άλλες αλλαγές».

Τέλος, και οι 5 ηθοποιοί συμφώνησαν πως: «Οι ηρωίδες μας δεν είναι οι τυπικές γυναίκες της εποχής, όλες έχουν θάρρος να διεκδικούν αυτό που θέλουν, το οποίο δεν είναι και πολύ συνηθισμένο για την εποχή τους. Η καθεμία στη δική της ιστορία είναι επαναστάτρια».

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=qH7M69RrlVc}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο στον Alpha!

Τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=nqXTRUFdvlA}