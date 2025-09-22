Οι «Σέρρες» επιστρέφουν στην μικρή οθόνη, αύριο Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1.

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30, οι «Σέρρες» κάνουν πρεμιέρα με έναν νέο, συναρπαστικό, γεμάτο γέλιο και συγκίνηση κύκλο, ενώ οι πρωταγωνιστές, δεν κρύβουν τη χαρά τους και την ανυπομονησία τους για την έναρξη της δεύτερη σεζόν.

Από αύριο λοιπόν και κάθε Τρίτη οι «Σέρρες» ζωντανεύουν και πάλι, ενώ λίγο πριν οι πρωταγωνιστές και ο Γιώργος Καπουτζίδης, μοιράζονται τις σκέψεις τους με τους τηλεθεατές.

«Σέρρες» πρεμιέρα 23 Σεπτεμβρίου

Η εξέλιξη της ιστορίας, ζωντανεύει για μια ακόμη φορά στη μικρή οθόνη, μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1. Λίγο πριν ωστόσο ο Γιώργος Καπουτζίδης και το cast έχουν κάτι να σου πουν.

Η σειρά που μας άγγιξε με την αλήθεια, την αυθεντικότητα και το χιούμορ της επιστρέφει!

«Οι «Σέρρες» έρχονται την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30 , με διπλό επεισόδιο, στον ΑΝΤ1.

Πιο φωτεινός, πιο διασκεδαστικός, με εκρηκτικές δόσεις χιούμορ και συγκίνησης, ο 2ος κύκλος γκαζώνει και πέφτει με τα χίλια πάνω στην πολύπλοκη, αστεία και συχνά... αμήχανη πλευρά της αγάπης. Έρωτες γεννιούνται εκεί που δεν τους σπέρνεις, παλιοί λογαριασμοί κλείνουν με πάταγο, και οι Σέρρες μετατρέπονται σε μια μικρή, τρυφερή οδύσσεια σχέσεων.

Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία στην αγάπη και θα την διεκδικήσουν.

Λίγο πριν την πρεμιέρα οι… ηθικοί αυτουργοί ανοίγουν τα χαρτιά τους!

Τι λέει ο Γιώργος Καπουτζίδης;»

«Σέρρες» 2ος Κύκλος: Πρεμιέρα την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30, και κάθε Τρίτη με διπλό επεισόδιο.

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS