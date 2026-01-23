Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε για την επιστροφή του J2US.

Ο Νίκος Κοκλώνης, αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες για την επιστροφή του J2US στην μικρή οθόνη, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο γνωστός παραγωγός μίλησε για τις εκπλήξεις που περιμένουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά και για τις αλλαγές στην κριτική επιτροπή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Δέσποινα Βανδή, δεν θα συμμετέχει φέτος στην κριτική επιτροπή του show, λόγω προγράμματος.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να βρεθεί στο show ως κριτής η Νατάσα Θεοδωρίδου, ενώ κοιτώντας την κάμερα της εκπομπής, έκανε πρόταση στον Γιώργο Λιάγκα να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή:

«Επιστρέφουμε με το J2US… Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση με την Σοφία Καρβέλα και τη Νατάσα Θεοδωρίδου, θα την ήθελα και για κριτή, από τα καλύτερα παιδιά...».

«Οι κριτές θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω… Δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Θα δούμε έκπληξη εκεί… Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί, όπως πάντα, η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 11… 8 με 11, χωρίς κριτή μετά είναι πρόβλημα… Ο Σταμάτης θα είναι μαζί μας το Σάββατο… Ξέρετε, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή και είχανε φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο J2US, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί… Θα δείτε ποιος θα αντικαταστήσει τη Βανδή…».

