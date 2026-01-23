Για τα σχόλια και τις κριτικές που έχει ακούσει για το τραγούδι του στον εθνικό τελικό της Eurovision, μίλησε ο Good Job Nicky.

Για τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Eurovision και το τραγούδι του μίλησε ο Good Job Nicky, ο οποίος έχει δηλώσει συμμετοχή με το τραγούδι «Dark Side of the Moon».

Ο Good Job Nicky, μίλησε για τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Eurovision, όπου και συμμετάσχει με το τραγούδι «Dark Side of the Moon». Ο νεαρός καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – νωρίς», αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που έχει δεχτεί μέχρι τώρα, εκφράζοντας την ανυπομονησία του.

Αρχικά, αναφέρθηκε στα συναισθήματα που βιώνει όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας λέγοντας: «Νιώθω χαρά, μια εποικοδομητική κούραση και ένα όμορφο άγχος μέχρι έναν βαθμό. Τις τελευταίες δύο μέρες λέω στον εαυτό μου ότι αν δεν το φοβόμουνα λίγο, δεν θα το σεβόμουνα κιόλας. Νιώθω προετοιμασμένος και πραγματικά ανυπομονώ να ξυπνήσω και να είναι 13 Φλεβάρη».

Ο Good Job Nicky συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Dark Side of the Moon»

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια που έχει δεχτεί μέχρι τώρα, απάντησε με ένα μεγάλο χαμόγελο, ευχαριστώντας παράλληλα το κοινό: «Έχω πάρει εκπληκτικό feedback. Ακούω λόγια που, αν τα επαναλάβω ο ίδιος, φαίνονται υπερβολικά. Μου λένε «Μάικλ Τζάκσον, The Weeknd» και τέτοια πράγματα που με τιμούν αφάνταστα. Δηλαδή, αν είναι να συγκριθώ με κάποιον, ευτυχώς συγκρίνομαι με τέτοια ονόματα. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο».

Όσον αφορά το τραγούδι – πρόταση, σημείωσε πως έχει γραφτεί για το θεσμό και είναι έτοιμο περίπου δύο χρόνια: «Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision και ήταν «οπλισμένο» εδώ και δύο χρόνια. Το έλεγα και το ξαναλέω, ήθελα να βγάλω ένα τραγούδι για τη Eurovision με μελέτη, κέφι και συναίσθημα».

Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, λέγοντας: «Το έχει ακούσει το κομμάτι, του άρεσε πάρα πολύ. Τα περισσότερα σχόλια είναι εποικοδομητικά και εντάξει, είναι σχολείο…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Good Job Nicky.

