Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα περιστατικά όπου η αστυνομία έχει αφαιρέσει το δίπλωμα οδήγησης σε celebrity λόγω αλκοόλ.

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε στην Αθηναΐδα Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά», ο Ιβάν Σβιτάιλο.

Ο γνωστός ηθοποιός και χορευτής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση του με το αλκοόλ ενώ αποκάλυψε ότι πρόσφατα του πήραν το δίπλωμα οδήγησης καθώς στη μέτρηση ήταν πάνω από το όριο.

«Με το αλκοόλ προσπαθώ να μην ξεπερνάω το όριο. Θέλει μία μόνιμη προσοχή για μια ζωή, γιατί είναι γύρω μας και είναι παντού, είναι μέσα στον τρόπο ζωής μας. Επίσης, ας πούμε, πριν από ένα διάστημα μου πήραν το δίπλωμα. Ήμουνα ελάχιστα πάνω από το όριο και μάλιστα συνέπεσα με όλους τους υπόλοιπους απλώς δεν ακούστηκε το όνομά μου», αποκάλυψε ο Ιβάν Σβιτάιλο.

