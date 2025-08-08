Games
Ozzy Osbourne: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Ozzy Osbourne: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τα τελευταία χρόνια της ζωής του
Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» θα προβληθεί αποκλειστικά στο BBC One και στο iPlayer στις 18 Αυγούστου.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Ozzy Osbourne βρίσκεται καθ' οδόν και αναμένεται να μοιραστεί μια «προσωπική ματιά» στο «τελευταίο κεφάλαιο» της ζωής του «Πρίγκιπα του Σκότους».

Με τίτλο Ozzy Osbourne: Coming Home, το πρότζεκτ έχει ως στόχο να μοιραστεί μια συγκινητική ματιά στο τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του θρυλικού Ozzy.

Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και ακολουθεί τον αείμνηστο frontman των Black Sabbath κατά την επιστροφή του μαζί με τη σύζυγό του, Sharon στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από δεκαετίες διαμονής στις ΗΠΑ.

Δείχνει τον πρωτοπόρο του heavy metal καθώς προσπαθούσε να εγκατασταθεί ξανά στην Αγγλία, καθώς και τις προσπάθειές του να είναι σε φόρμα για να μπορέσει να εμφανιστεί στη γιγαντιαία αποχαιρετιστήρια συναυλία της ζωής του όπως αποδείχτηκε, «Back To The Beginning».

Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ είναι μια παραγωγή της Expectation σε συνεργασία με την JOKS Productions Limited για το BBC One και το iPlayer. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να είναι μια σειρά με τίτλο Home To Roost, η οποία είχε ανακοινωθεί το 2022, αλλά αργότερα μετατράπηκε σε ταινία διάρκειας μιας ώρας λόγω της επιδείνωσης της υγείας του Ozzy.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το ντοκιμαντέρ είναι «γεμάτο αγάπη, γέλιο και δάκρυα» και αποτελεί «ένα ειλικρινές και ενθαρρυντικό αφιέρωμα σε ένα από τα πραγματικά είδωλα του πλανήτη».

«Είναι τιμή μας που είχαμε την ευκαιρία να γυρίσουμε το ντοκιμαντέρ με τον Ozzy και την οικογένειά του», δήλωσε η Clare Sillery, επικεφαλής της BBC. «Η ταινία αποτυπώνει μια οικεία ματιά στην πορεία τους, καθώς προετοιμάζονται να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμβάνει οικογενειακές στιγμές, χιούμορ, στοχασμό και δείχνει το αδιάκοπο πνεύμα που έκανε τον Ozzy παγκόσμιο είδωλο. «Ελπίζουμε να προσφέρει παρηγοριά και χαρά στους θαυμαστές του Ozzy και στους θεατές, καθώς θα θυμούνται και θα γιορτάζουν την εξαιρετική ζωή του».

Οι Ben Wicks και ο Colin Barr, εκτελεστικοί παραγωγοί της Expectation, πρόσθεσαν: «Ήταν απίστευτο προνόμιο να περάσουμε τα τελευταία χρόνια με τον Ozzy, καθώς και με τη Sharon, τον Jack και την Kelly. Ο Ozzy ήθελε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να εμφανιστεί στη σκηνή για τελευταία φορά – η ταινία μας είναι μια εμπνευσμένη και συγκινητική περιγραφή της εκπλήρωσης αυτού του ονείρου».

Το «Ozzy Osbourne: Coming Home» θα προβληθεί αποκλειστικά στο BBC One και στο iPlayer στις 18 Αυγούστου.

