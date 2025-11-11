Η «Τελευταία Τελετουργία» κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Η αυτοβιογραφία του Όζι Όσμπορν, «Τελευταία Τελετουργία» (Last Rites), έρχεται στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Ψυχογιός.



Το βιβλίο των 416 σελίδων, το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο πριν τον θάνατό του τον περασμένο Ιούλιο, θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας στις 27 Νοεμβρίου.





Στην περιγραφή του βιβλίου διαβάζουμε:



«Mε ρωτάνε διάφοροι, αν μπορούσες να τα κάνεις όλα από την αρχή, γνωρίζοντας αυτά που ξέρεις τώρα, θα άλλαζες κάτι; Κι εγώ τους λέω, όχι, ρε, ούτε γι’ αστείο. Αν ήμουν καθαρός και νηφάλιος, δε θα ήμουν ο Όζι. Αν έκανα κανονικά, λογικά πράγματα, δε θα ήμουν ο Όζι».

Σύζυγος. Πατέρας. Παππούς.

Είδωλο.

1948-2025

Λίγο πριν από τα εβδομηκοστά του γενέθλια, ο Όζι Όζμπορν βρισκόταν σε μια απόλυτα πετυχημένη αποχαιρετιστήρια τουρνέ· έπαιζε σε κατάμεστες αρένες και δεχόταν διθυραμβικές κριτικές από όλο τον κόσμο. Και τότε… ήρθε η καταστροφή.



Μέσα σε μόλις μερικές εβδομάδες, αφού νοσηλεύτηκε για μια μόλυνση στο δάχτυλο, κατέληξε να εγκαταλείψει την περιοδεία –και τη δημόσια ζωή–, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με σχεδόν ολική παράλυση από τον λαιμό και κάτω.



Η Τελευταία Τελετουργία είναι η συγκλονιστική, πικρά ξεκαρδιστική και ειπωμένη για πρώτη φορά ιστορία της καθόδου του Όζι στην κόλαση.

Ο Όζι αναθυμάται την υπέροχη ζωή και την καριέρα του, μιλάει για τον γάμο του με τη Σάρον αλλά και όσα χρειάστηκε να κάνει προκειμένου να γυρίσει στη σκηνή για τη θριαμβευτική συναυλία Back to the Beginning, που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο και όπου επανενώθηκε με τους Black Sabbath για μια τελευταία φορά.



Αμείλικτο, απόλυτα ειλικρινές, αλλά εκπληκτικά εμψυχωτικό, το βιβλίο αυτό καταδεικνύει γιατί ο Όζι δεν ήταν μόνο «ο νονός του χέβι μέταλ» και ο «πρίγκιπας του σκότους», αλλά και ένας σύγχρονος λαϊκός ήρωας και εθνικός θησαυρός.