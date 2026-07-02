Η Μαντόνα μίλησε για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της το 2023, αποκαλύπτοντας τη σημασία που έχει για εκείνη το λούτρινο αρκουδάκι χταπόδι που κρατά.

Μία αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Μαντόνα μιλώντας στην Ιταλική Vogue και ανατρέχοντας στο 2023, θυμήθηκε την περίοδο που είχε πέσει σε κώμα για δύο ημέρες.

Παράλληλα, σύστησε στους θαυμαστές της το ροζ, λούτρινο χταπόδι το οποίο πλέον δεν αποχωρίζεται και αποκαλύπτει την άγνωστη ιστορία πίσω από αυτό.

Η βασίλισσα της ποπ, κατά το 2023, νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείες ύστερα από σήψη που προκλήθηκε από βακτηριακή λοίμωξη. Τότε, λόγω της περιπέτειας που είχε με την υγεία της, είχε αναγκαστεί να αναβάλει την περιοδεία της και επέστρεψε στη μουσική σκηνή λίγους μήνες αργότερα.

Όπως αποκάλυψε στην πρόσφατη συνέντευξή της το χταπόδι που ονομάζει «Οκτάβια», δεν το αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο της, καθώς τη θυμίζει την νοσηλεύτρια που την φρόντιζε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της:

«Την λένε Οκτάβια. Κοιμάμαι κάθε βράδυ μαζί της. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν πολύ άρρωστη στο νοσοκομείο. Ήμουν σε κώμα και η όμορφη νοσοκόμα που με φρόντισε λεγόταν Ολίβια»¨, ανέφερε αρχικά η 67χρονη τραγουδίστρια.

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«Μου ούρλιαζε κάθε μέρα, λέγοντάς μου ότι πρέπει να σηκωθώ, ότι έπρεπε να βγω από τη ΜΕΘ και μου έδωσε πολύ κουράγιο και ελπίδα», πρόσθεσε σύμφωνα με την Daily Mail.

Το λούτρινο χταπόδι, της το χάρισε κάποια από τις αδερφές της όταν επανήλθε από το κώμα και το όνομά του οφείλεται στην νοσηλεύτρια από τη Μονάδα Θεραπείας.

{https://x.com/DailyMail/status/2072434511090987029}

Μαντόνα: Η πρώτη λέξη που είπε όταν ξύπνησε

Μιλώντας για την περιπέτειά της, αποκάλυψε ότι η πρώτη λέξη που είπε μόλις ξύπνησε από το κώμα ήταν «Όχι».

«Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό ήταν ο Θεός που μου έλεγε: ‘Θες να έρθεις; Θέλεις να ανέβεις μαζί μου;’», πρόσθεσε η Μαντόνα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι τηλεφωνούσε αρκετά συχνά στον θεράποντα ιατρό της, ο οποίος την παρακινούσε να βγει στον ήλιο και να περπατήσει, ωστόσο για την ίδια φάνταζε πραγματικά δύσκολο: «Τηλεφωνούσα μέρα παρά μέρα στον γιατρό γιατί δεν είχα καθόλου ενέργεια, πότε θα επέστρεφε η ενέργειά μου; Πότε θα ένιωθα ξανά ο εαυτός μου; Πότε θα μπορούσα να ξανά κάνω περιοδεία; Το μόνο που μου έλεγε ήταν να βγω στον ήλιο και να περπατήσω. Ήταν τόσο δύσκολο για εμένα να περπατήσω από το σπίτι μου στην πίσω αυλή και να καθίσω στον ήλιο. Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά ήταν δύσκολο», τόνισε η Μαντόνα.

Τέλος, σημείωσε ότι τα έξι της παιδιά, στάθηκαν στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς της και ήταν η αιτία που κατάφερε να σταθεί ξανά στη σκηνή, μπροστά στο κοινό και τους θαυμαστές της.