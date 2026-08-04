Ο νεαρός υπέστη εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, καλύπτουν περίπου το 49% του σώματός του.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη ένας 22χρονος τουρίστας, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση με θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρει εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε μεγάλο μέρος του σώματός του, με την έκταση των εγκαυμάτων να φτάνει περίπου το 49%.

Πώς συνέβη ο τραυματισμός τους 22χρονου

Σύμφωνα με το MEGA, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής, όταν ο 22χρονος τουρίστας περπατούσε μαζί με την παρέα του στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω του σκότους δεν έγινε αντιληπτή η ανοιχτή αφύλακτη γεώτρηση, με αποτέλεσμα ο 22χρονος να πέσει μέσα και να τραυματιστεί σοβαρά. Οι φίλοι του έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν και να του αφαιρέσουν τα ρούχα, προκειμένου να περιορίσουν την έκταση των εγκαυμάτων. Αρχικά μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο 22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου, έχοντας υποστεί εγκαύματα περίπου στο 49% της επιφάνειας του σώματός του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί και έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Μετά το περιστατικό, ο χώρος της γεώτρησης αποκλείστηκε, ενώ η οικογένεια του 22χρονου αναμένεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Δήμου και κάθε αρμόδιας Αρχής, καταγγέλλοντας ότι η γεώτρηση παρέμενε αφύλακτη.

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