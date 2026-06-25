«Έχουμε σε δύο μέρες, δύο μετρήσεις, με χαοτικές διαφορές μεταξύ τους στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, του ΕΛΑΣ και της κ. Καρυστιανού», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση φαίνεται συνεχώς να πρωταγωνιστεί σε ελέγχους ή σε έρευνες που έχουν να κάνουν με διαφθορά. Είτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε οι υποκλοπές, είτε οι πολεοδομίες, είτε ακόμα και η ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN στον απόηχο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη να έρθουν όλα στο φως, υπενθυμίζοντας παράλληλα: «Όταν στο παρελθόν υπήρξε αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ανεστάλη η ιδιότητά της σε δύο λεπτά. Εδώ έχουμε τον κ. Χιλετζάκη μέσα στη φυλακή και δεν έχει διαγραφεί, ενώ κατηγορείται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Έχουμε την κυρία με τη Φεράρι που δεν θυμούνταν αν την έχουν διαγράψει, πότε και πώς.

Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έχουν μια λογική πώς ό,τι και να γίνει δεν τους νοιάζει, αρκεί να διατηρήσουν τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής τους Ομάδας».

Δημοσκοπήσεις

Ερωτηθείς για την εικόνα των δημοσκοπήσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «Λέμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Και έχουμε σε δύο μέρες, δύο μετρήσεις, με χαοτικές διαφορές μεταξύ τους στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, του ΕΛΑΣ και της κας Καρυστιανού. Αυτό δεν δημιουργεί ένα προβληματισμό στους δημοσιογράφους, στα πολιτικά πρόσωπα, στις εταιρείες δημοσκοπήσεων; Είναι αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης όταν παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις;»

Εκτίμησε, δε, ότι «είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη της δημοσκοπικής εικόνας, καθώς είχαμε κόμματα που ιδρύθηκαν πριν ένα μήνα. Το φθινόπωρο θα έχουμε μια καθαρή εικόνα, γιατί εκεί θα έχει φανεί ποιος έχει και ποιος δεν έχει πρόγραμμα και ποιος είναι πραγματικά αντιπαραθετικός με τη Νέα Δημοκρατία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τα νέα κόμματα»

Αποδόμησε παράλληλα το αφήγημα περί κενού αντιπολίτευσης, καθώς «δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τα νέα κόμματα, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που είναι το μοναδικό κόμμα που κάνει αντιπολίτευση», εξηγώντας:

«Πήγε ο κ. Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν έβαλε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στους εταίρους μας. Ποιος το ανέδειξε; Το ΠΑΣΟΚ. Το ανάδειξε άλλο κόμμα; Άρα κάνει κάποιο άλλο κόμμα αντιπολίτευση για την εξωτερική πολιτική; Άντε να δεχθώ ότι μπορεί να κάνουν και οι πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, κανένας άλλος.

Έχουμε το θέμα των κόκκινων δανείων, όπου φωνάζουμε ότι στην ουσία η κυβέρνηση πάει να εξυπηρετήσει τα funds. Λέμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Φέρνει το Κόμμα ΕΛΑΣ μια πρόταση για τα δάνεια, η οποία μοιάζει με τις Νέες Δημοκρατίας, και μιλά για win-win λύση. Δεν υπάρχει win-win. Ή είσαι με τους μεν ή είσαι με τους δε.

Στο ζήτημα της φορολογίας, εμείς μιλάμε για φορολόγηση των τραπεζών, των funds και των υπερκερδών. Εμείς λέμε ότι δεν θα βρεις τα χρήματα αν φορολογήσεις την πισίνα ή το ΙΧ. Θα τα βρεις από εκείνους οι οποίοι είναι πραγματικά οι πολύ μεγάλοι, αν φορολογήσεις τα funds.».