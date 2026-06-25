Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06) ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο γραφείο του στη Βουλή.

Κατά τη θητεία του ως Περιφερειάρχης Αττικής και Νομάρχης Αθηνών, ο Γιάννης Σγουρός έχει συνδέσει το όνομα του με τα μεγάλα έργα πνοής και υποδομών.

Διέγραψε λαμπρή πορεία στον αθλητισμό ως αθλητής και πρόεδρος στον Μίλωνα, αλλά και από τις θέσεις του ως γενικός γραμματέας Αθλητισμού, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων και κατόπιν της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ « ο κ. Σγουρός θα συμμετέχει ενεργά και στην πρώτη γραμμή στον αγώνα του κόμματος για την πολιτική αλλαγή».

Μετά τη συνάντηση, ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του στην εκλογική περιφέρεια της Α΄ Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.