Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.373 μόρια με στόχο την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ η δίδυμη αδελφή του, Άννα συγκέντρωσε 19.310 μόρια που στοχεύει την Ιατρική Σχολή.

Μία από τις πιο «δυνατές» ιστορίες επιτυχίας των φετινών Πανελληνίων έρχεται από τη Ρόδο, όπου δύο δίδυμα αδέλφια πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις, συγκεντρώνοντας και οι δύο πάνω από 19.300 μόρια και ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για τις σχολές των ονείρων τους.

Ο Γιάννης και η Άννα Παπαοικονόμου, μαθητές του Λυκείου Κρεμαστής, κατάφεραν να βρεθούν στην κορυφή των βαθμολογιών, με διαφορά μόλις 63 μορίων μεταξύ τους. Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.373 μόρια στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, έχοντας ως στόχο τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ η δίδυμη αδελφή του Άννα πέτυχε 19.310 μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο και ετοιμάζεται να διεκδικήσει μία θέση στην Ιατρική Σχολή διαβάζουμε στη Rodiaki.gr.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό των εξετάσεων τα δίδυμα αδέρφια περιγράφουν τη χρονιά της προετοιμασίας ως μια περίοδο γεμάτη προσπάθεια αλλά και ισορροπία. Ο Γιάννης υπογράμμισε ότι η στήριξη από την οικογένεια, τους καθηγητές και τους φίλους του υπήρξε καθοριστική, επισημαίνοντας ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία, αλλά δεν καθορίζουν την αξία ή τη ζωή ενός ανθρώπου.

«Οι Πανελλήνιες δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες. Είναι ένας χρόνος προσπάθειας που ανταμείβεται με περισσότερες επιλογές για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άννα, από την πλευρά της, δήλωσε ότι η σχολική χρονιά είχε μεγαλύτερη πίεση και λιγότερες ώρες ξεκούρασης, χωρίς όμως να επιτρέψει στο άγχος να κυριαρχήσει. Αν και αρχικά σκεφτόταν να ακολουθήσει τη Φαρμακευτική, πλέον έχει θέσει ως μεγάλο στόχο την εισαγωγή της στην Ιατρική. Στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες 2026, τους προέτρεψε να μη βάλουν τη ζωή τους «στον πάγο» εξαιτίας των εξετάσεων.

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«Να συνεχίσουν να ζουν κανονικά τη ζωή τους. Να μην βάλουν παύση στην καθημερινότητά τους λόγω των Πανελληνίων. Να βγαίνουν με τους φίλους τους, να περνούν χρόνο με την οικογένειά τους και να μην το ζήσουν με υπερβολικό άγχος», τόνισε. Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα αισιοδοξίας και σε όσους δεν πέτυχαν τον στόχο τους, επισημαίνοντας ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν μόνο έναν σταθμό και όχι τον τελικό προορισμό.