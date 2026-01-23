Η influencer, αρκετά φορτισμένη, μίλησε στις κάμερες έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφθασε το πρωί η Ιωάννα Τούνη, στο πλαίσιο της πολύκροτης δίκης που αφορά την υπόθεση του revenge porn βίντεο, το οποίο είχε διαρρεύσει χωρίς τη συναίνεσή της.

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπεται η προβολή του επίμαχου βίντεο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προστασία της ιδιωτικότητας της καταγγέλλουσας. Η γνωστή influencer έφτασε στο δικαστήριο συνοδευόμενη από φίλους της και εμφανώς συγκινημένη μίλησε στους δημοσιογράφους λίγο πριν εισέλθει στην αίθουσα.

«Το περιμένω πάρα πολύ καιρό. Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα, αλλά για κάθε γυναίκα που έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και δεν βρήκε τη δύναμη να σταθεί στο δικαστήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα της να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία για τους υπαίτιους. Τόνισε μάλιστα ότι δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος, αλλά αποκλειστικά την απονομή δικαιοσύνης. Το μόνο που θέλω είναι να λάμψει η αλήθεια», ανέφερε.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, η Ιωάννα Τούνη μίλησε και για τη στήριξη που λαμβάνει από το περιβάλλον της, αναφερόμενη και στη μητέρα της: «Στις δύσκολες στιγμές όλοι θέλουμε τη μαμά μας δίπλα μας. Έχω όμως τους φίλους μου, το παιδάκι μου και είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου».

Παράλληλα, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τη στάση των κατηγορουμένων. «Ντροπή νιώθω που μέχρι σήμερα δεν με πλησίασαν ποτέ για να μου ζητήσουν μια συγγνώμη. Είναι αμετανόητοι και νιώθω πως θα μπορούσαν να το κάνουν ξανά σε κάποια άλλη γυναίκα».

Δηλώσεις έκανε και ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος εξήγησε ότι η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας, με την κατάθεση μαρτύρων που έχουν κληθεί από τον Εισαγγελέα. Όπως ανέφερε, το κρισιμότερο στάδιο της δίκης θα είναι η προβολή και αξιολόγηση του βίντεο από το δικαστήριο.

