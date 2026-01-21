Προβλήματα σε δρόμους και ΜΜΜ, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, μια γυναίκα στη Γλυφάδα και ένας λιμενικός στο Άστρος Κυνουρίας, ενώ σαρωτικό ήταν το πέρασμα των καταιγίδων από πολλές περιοχές, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής.

Στην Άνω Γλυφάδα, λίγο πριν από τις 21:00 μια 56χρονη γυναίκα που κινούνταν πεζή εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες οχήματος που παρασύρθηκε από τον χείμαρρο που είχε σχηματιστεί στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, προκειμένου να απεγκλωβίσει τη γυναίκα, ωστόσο δυστυχώς ήταν ήδη αργά, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuikcl5lcnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νεκρός λιμενικός στο Παράλιο Άστρος

Νωρίτερα, ένας 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν μέσω της κακοκαιρίας, στο Παράλιο Άστρος, όταν παρασύρθηκε από κύμα στην προσπάθειά του να δέσει σκάφη.

Ο λιμενικός, με τον βαθμό του σημαιοφόρου, έκανε πεζή περιπολία στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους, μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος. Την ώρα που γινόταν προσπάθεια πρόσδεσης σκαφών σε σημείο του λιμανιού, ένα ισχυρό κύμα παρέσυρε τον 53χρονο, με συνέπεια να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης και ο λιμενικός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfufffspyu7t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ψαράς που ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να δέσουν τα σκάφη περιέγραψε ότι το κύμα πέταξε στη θάλασσα μερικούς από αυτούς. «Οι υπόλοιποι βγήκαμε, ο λιμενικός δυστυχώς έχασε τις αισθήσεις του», δήλωσε στον Alpha.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfufonsygze9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτηση εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του 53χρονου. «Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους», συμπλήρωσε.

{https://x.com/Vkikilias/status/2014014291687465078}

Εικόνες καταστροφής στην Αττική από την κακοκαιρία

Οι σφοδρές καταιγίδες έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην Αττική και τα μεγαλύτερα εντοπίζονται στα νότια προάστια, σε περιοχές όπως η Γλυφάδα, η Βούλα και η Βουλιαγμένη.

Η Πυροσβεστική έχει κληθεί για μεταφορές δεκάδων ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και έχουν απεγκλωβίσει άτομα από αυτοκίνητα στη Γλυφάδα, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, το Μαρούσι, τα Γλυκά Νερά και τις Αχαρνές.

Επίσης, προβλήματα προκλήθηκαν και με την ηλεκτροδότηση, καθώς υπήρξαν διακοπές ρεύματος σε περιοχές του λεκανοπεδίου. Χαρακτηριστικό είναι πως στην Άνω Γλυφάδα έμειναν χωρίς ρεύμα για τουλάχιστον τρεις ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuijxdzxz3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuipfu7shd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα ύψη βροχής

{https://x.com/KolydasT/status/2014083362089050326?s=20}

Προβλήματα σε ηλεκτρικό και τραμ

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκαν και τα δρομολόγια του Ηλεκτρικού και του τραμ, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων. Νωρίτερα, στον Ηλεκτρικό η κυκλοφορία των συρμών διεξαγόταν στα τμήματα Πειραιάς - Φάληρο και Ταύρος - Κηφισιά λόγω εισροής υδάτων στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου. Επίσης, έκλεισαν οι σταθμοί του Μοσχάτου και της Καλλιθέας. Η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ.

Στη Γραμμή 7 του τραμ, Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά, παραμένει εκτός λειτουργίας η στάση Ασκληπιείο Βούλας.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στα εξής σημεία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.:

- Ήμερου Πεύκου θέση Βάρδας (Σπάτα) από την οδό Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος.

- Ειρήνης (Νέα Μάκρη) από την οδό Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στη συμβολή της με την οδό Αγίου Εφραίμ.

- Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου (Γλύφαδα) από το ύψος της οδού Πύργου.

- Έξοδος Καισαριανής (Καισαριανή) από το ύψος της Λεωφ. Αλίμου Κατεχάκη.

- Έξοδος προς Πειραιά (Μεταμόρφωση) από το ύψος της υπόγειας Αναγεννήσεως.

- Κίρκης (Ν. Φιλαδέλφεια) από το ύψος της οδού Αχαΐας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αμαξοστάσιο «Ο.ΣΥ.Α.Ε.» Νέας Φιλαδέλφειας.

- Παραλιακή Ανώνυμη οδός (Ωρωπός) από το ύψος της επαρχιακής οδού ΑμφιαρείουΧαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

- Λ. Βουλιαγμένης (Βούλα) από το ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα κυκλοφορίας

προς Αθήνα.

- Λ. Βουλιαγμένης (Βούλα) από το ύψος της οδού Σωκράτους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βούλα.

- Λ. Λαυρίου από το ύψος του Λαυρίου έως το Μαρκόπουλο και στα δύο ρεύματα η κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuin24g90fl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χάος στη Γλυφάδα

Στην Άνω Γλυφάδα, σχηματίστηκαν «ποτάμια» από νερό, λάσπη και φερτά υλικά, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους, ενώ και ένα λεωφορείο ακινητοποιήθηκε. Οι χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα και έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuihy6pajxl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι εικόνες και τα βίντεο αποτυπώνουν τη χαοτική κατάσταση που προκάλεσε η κακοκαιρία στη Γλυφάδα.

{https://www.facebook.com/watch/?v=2345139519322617}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1421860032729596}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1243076297923384}

{https://www.facebook.com/watch/?v=4221010634814428}

Στο Άλιμο, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμύρισε ξανά από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, όπως ανέφερε σε ανάρτηση και ο δήμαρχος της περιοχής, Ανδρέας Κονδύλης.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1222902803121510}

Πλημμύρισε η Σπύρου Λούη

Στο Μαρούσι, πλημμύρισε η οδός Σπύρου Λούη, με συνέπεια να σχηματιστεί «λίμνη» κάτω από τη γέφυρα, όπου εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα και διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuinfjdgseh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εκκενώθηκαν σπίτια στον Άγιο Δημήτριο, βγήκαν οι βάρκες

Στον Άγιο Δημήτριο οι αρχές εκκένωσαν τρία σπίτια κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης. Πρόκειται για δύο σπίτια στην οδό Βαλτετσίου και ένα στην Τεπελενίου, τα οποία εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους επειδή κρίθηκε ότι υπήρχε αυξημένος κίνδυνος καθιζήσεων και υπερχείλισης του ρέματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfubku3qg01l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, στον Άγιο Δημήτριο επιστρατεύθηκαν ακόμα και βάρκες και ειδική ομάδα διάσωσης, επειδή οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfugifneg3rl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στον Νέο Κόσμο, δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητα.

Νέα μηνύματα από το 112 - Υπερχείλιση ρέματος στον Ασπρόπυργο

Εξαιτίας της κακοκαιρίας εστάλησαν στους πολίτες νέα μηνύματα από το 112, το βράδυ της Τετάρτης. Αρχικά, όσοι βρίσκονταν στον Ασπρόπυργο κλήθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή Γκορύτσα, μετά την υπερχείλιση του ρέματος του Αγίου Ιωάννη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuimhcecwrt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου», ανέφερε το μήνυμα από το 112.

{https://x.com/112Greece/status/2014022211699458290}

Αργότερα το 112 ενεργοποιήθηκε και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με μήνυμα οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, από απόψε έως το μεσημέρι της Πέμπτης.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους.

{https://x.com/112Greece/status/2014056107321311362}

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Από το πρωί της Τρίτης έως τις 19:00 της Τετάρτης η Πυροσβεστική δέχθηκε 603 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορά ανθρώπων σε ασφαλή σημεία.

Στην Αττική μόνο, η Πυροσβεστική δέχθηκε 370 κλήσεις από τις 07:30 της Τετάρτης, από τις οποίες οι 68 αφορούσαν τη μεταφορά ανθρώπων σε ασφαλή σημεία.

Αναλυτικά:

- Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, 64 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 52 κοπές δέντρων και εφτά αντλήσεις υδάτων.

- Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 146 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 110 κοπές δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων και μία άντληση υδάτων.

- Στην περιφέρεια Ηπείρου, 23 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία άντληση υδάτων.

- Στην περιφέρεια Αττικής σήμερα (21/1) από τις 07:30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 370 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI, SOOC