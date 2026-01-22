Οι πρωτοφανείς εικόνες από χθες το βράδυ έχουν δημιουργήσει ένα κύμα ανησυχίας, ενώ νέες βροχές, ίσως και καταιγίδες αναμένονται πάλι σε λίγες ώρες στην Αττική.

Μία κακοκαιρία, δύο νεκροί, μπαζωμένη Αθηναΐκή Ριβιέρα και καμία παρέμβαση από τη Δικαιοσύνη. Μία μέρα μετά την κακοκαιρία που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και βύθισε τη λάμψη της Γλυφάδας στα λασπόνερα και τις πέτρες, αλλά και ολόκληρη την Αθηναΐκή Ριβιέρα η Δικαιοσύνη λάμπει διά της απουσίας της. Καμία παρέμβαση, καμία εντολή για διερεύνηση ευθυνών, έστω για τα μάτια του κόσμου. Όλα περνάνε στον αυτόματο, με τους πολίτες να παλεύουν στα μπάζα.

Οι πρωτοφανείς εικόνες από χθες το βράδυ έχουν δημιουργήσει ένα κύμα ανησυχίας, ενώ νέες βροχές, ίσως και καταιγίδες αναμένονται πάλι σε λίγες ώρες στην Αττική. Οι κάτοικοι της Αττικής διαπιστώνουν για άλλη μια φορά ότι είναι μόνοι τους απέναντι στα έκτακτα γεγονότα και μόνοι τους καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επόμενης μέρας.

Μάλιστα η κακοκαιρία ανέδειξε και μια ακόμη πτυχή, με τον πλέον τραγικό τρόπο.

Βαρύτατες αιχμές αφήνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) μετά τον τραγικό πνιγμό 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική. H άτυχη 56χρονη εργαζόταν σε φροντιστήριο, του οποίου ήταν και συνιδιοκτήτρια.

Η ΟΙΕΛΕ υπογραμμίζει ότι, ενώ τα σχολεία έκλεισαν με απόφαση των αρχών για λόγους ασφάλειας, τα φροντιστήρια και οι λοιπές δομές μη τυπικής εκπαίδευσης λειτούργησαν στην πλειονότητά τους κανονικά, εκθέτοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σε σοβαρούς κινδύνους.

«Τα σχολεία έκλεισαν, τα φροντιστήρια όχι. Και αυτό το πληρώσαμε με μια ανθρώπινη ζωή», τονίζει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία, σημειώνοντας ότι είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για την ανάγκη να εφαρμοστούν τα μέτρα αναστολής λειτουργίας και στις απογευματινές και βραδινές εκπαιδευτικές δομές, όπου κορυφώθηκαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παρά τις προειδοποιήσεις, όπως καταγγέλλεται, δεν υπήρξε ρητή εντολή από την Περιφέρεια Αττικής ή το Υπουργείο Παιδείας για το κλείσιμο των φροντιστηρίων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΟΙΕΛΕ, υπήρξαν ακόμη και παροτρύνσεις από πλευράς ιδιοκτητών για κανονική λειτουργία των μονάδων.

Η ΟΙΕΛΕ θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών και ζητά άμεση διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτούργησαν οι εκπαιδευτικές δομές την ώρα της κακοκαιρίας, καθώς και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.

Για ποιο λόγο η Περιφέρεια Αττικής δεν επανήλθε με ρητή εντολή «λουκέτου» για τις εκπαιδευτικές μονάδες της μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά κύριο λόγο απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που ξέσπασε ο κύριος όγκος των καιρικών φαινομένων;

Τι έπραξαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Άττικής;

Τι θα πράξει το Υπουργείο Παιδείας και οι Διευθύνσεις για τους εκατοντάδες ιδιοκτήτες που άνοιξαν αυθαίρετα χθες το απόγευμα;

Θα υπάρξουν έρευνα και κυρώσεις για την διοίκηση του συγκεκριμένου φροντιστηρίου του οποίου ήταν συνιδιοκτήτρια η άτυχη γυναίκα;

Μήπως το χθεσινό τραγικό γεγονός αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη άμεσης ρύθμισης για τα περιβόητα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν χωρίς νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς να έχουν ελεγχθεί κτηριακά;

Όπως επισημαίνει, το τραγικό γεγονός αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη για σαφές, δεσμευτικό θεσμικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων η ανθρώπινη ζωή θα τίθεται πάνω από κάθε οικονομικό συμφέρον.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Δημοσιογράφοι επικοινώνησαν προ ολίγου με τον Πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ ενημερώνοντάς τον πως η άτυχη γυναίκα που πνίγηκε χθες στην Άνω Γλυφάδα ήταν εκπαιδευτικός που δίδασκε σε φροντιστήριο του οποίου – σύμφωνα με πληροφορίες – ήταν και συνιδιοκτήτρια. Το τραγικό αυτό γεγονός επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τη χθεσινή ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ με την οποία ζητούσαμε τα μέτρα για την κακοκαιρία να εφαρμοστούν και για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ειδικά από τη στιγμή που τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκκίνησαν μετά το μεσημέρι. Χαρακτηριστικά γράφαμε:«Άλλωστε, μια που οι δομές αυτές λειτουργούν απογευματινές και βραδινές ώρες, και με δεδομένο ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα ενταθούν τις επόμενες ώρες, η ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθητών είναι αυτή που προέχει. Καθιστούμε υπεύθυνους τόσο τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όσο και τους ιδιοκτήτες των μονάδων για οτιδήποτε συμβεί σε μαθητή, γονέα ή εκπαιδευτικό.»

Σε έκτακτες περιπτώσεις (καιρικά φαινόμενα, ζητήματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας) οι κατά τόπους Περιφέρειες ή το κεντρικό κράτος δίδουν εντολή για το κλείσιμο σχολικών μονάδων. Αυτό εθιμικά «παρασύρει» και τις μη τυπικές δομές εκπαίδευσης (Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ΣΑΕΚ, ΚΔΑΠ). Χθες όμως η μεγάλη πλειονότητα των δομών αυτών λειτούργησε θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Σύμφωνα μάλιστα με αποκλειστικές πληροφορίες της Ομοσπονδίας, εκπρόσωποι ιδιοκτητών σε chat groups παρότρυναν τους συναδέλφους τους να ανοίξουν τις μονάδες, διότι «δεν ανήκουμε στο Υπουργείο Παιδείας, κάνουμε ό,τι θέλουμε»!

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα:Για ποιο λόγο η Περιφέρεια Αττικής δεν επανήλθε με ρητή εντολή «λουκέτου» για τις εκπαιδευτικές μονάδες της μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά κύριο λόγο απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που ξέσπασε ο κύριος όγκος των καιρικών φαινομένων; Τι έπραξαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Άττικής; Τι θα πράξει το Υπουργείο Παιδείας και οι Διευθύνσεις για τους εκατοντάδες ιδιοκτήτες που άνοιξαν αυθαίρετα χθες το απόγευμα; Θα υπάρξουν έρευνα και κυρώσεις για την διοίκηση του συγκεκριμένου φροντιστηρίου του οποίου ήταν συνιδιοκτήτρια η άτυχη γυναίκα; Μήπως το χθεσινό τραγικό γεγονός αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη άμεσης ρύθμισης για τα περιβόητα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν χωρίς νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς να έχουν ελεγχθεί κτηριακά;

Και, τέλος πόσους νεκρούς πρέπει να θρηνήσουμε στους χώρους της εκπαίδευσης και της εργασίας στο βωμό του κέρδους για να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι

«Αυτά είναι λάθη του παρελθόντος που τα πληρώνουμε»

Οι εικόνες καταστροφής που καταγράφηκαν στην Άνω Γλυφάδα μετά την επέλαση της κακοκαιρίας που έπληξε μεταξύ άλλων πολλές περιοχές της Αττικής, ανέδειξαν τα δομοστατικά προβλήματα αλλά και τις γεωλογικές ιδιαιτερότητες της.

Ο Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, μιλώντας στο ΕΡΤnews απάντησε στο ερώτημα του πώς μέσα σε λίγες ώρες η Άνω Γλυφάδα μετατράπηκε σε ένα ορμητικό «ποτάμι», οδηγώντας στον θάνατο μια 56χρονη γυναίκα.

Ο ίδιος εξήγησε πως τα χθεσινά φαινόμενα ήταν πρωτοφανή, καθώς το νερό κατά τις πρώτες 12 - 15 ώρες έπεφτε με ήπιο τρόπο, ώστε τα αντιπλημμυρικά έργα έπιασαν τόπο, αλλά η έντονη καταιγίδα που καταγράφηκε από τις 18:00 έως τις 21:00 ξεπέρασε τη δυνατότητα των αγωγών να ανταπεξέλθουν.

Η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων οδήγησαν στο να σκάσουν οι αγωγοί ειδικά σε χειμάρρους που κατεβαίνουν από τη Βούλα και τη Γλυφάδα, οι οποίοι παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία, αφού καταλήγουν στο να γίνονται δρόμοι.

«Αυτά είναι λάθη του παρελθόντος που τα πληρώνουμε και θα συνεχίσουμε να τα πληρώνουμε ειδικά τώρα με την κλιματική αλλαγή» τόνισε ο καθηγητής.

Όπως ανέφερε ο κ. Διακάκης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι μάντρες των σπιτιών που είναι κτισμένες στα πρανή του ρέματος του Αγίου Ιωάννη, παθογένεια που όσα αντιπλημμυρικά έργα και πρόληψη να υπάρξει δεν θα μειώσει τον κίνδυνο.

Ο ίδιος μίλησε και στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τους Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο, σημειώνοντας: «Στην Αθήνα χρειάζεται μία ιδιαίτερη προσοχή γιατί υπάρχει μία ιδιαίτερη ευαισθησία. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, πολλά από τα ρέματα είναι μπαζωμένα ή έχουν αντικατασταθεί από αγωγούς ομβρίων, οι οποίοι δεν μπορούν να παραλάβουν τα νερά, όταν έχουμε ένα ακραίο επεισόδιο και άρα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάντα, διότι υπάρχει και μεγάλη τρωτότητα, μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, σίγουρα θα βρεθεί κάποιος άνθρωπος να κινδυνέψει. Άρα, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στο λεκανοπέδιο, όταν προειδοποιούμε τον κόσμο. Και βέβαια το είδαμε και χτες αυτό με το 112 και σχετικές ειδοποιήσεις που έκανε η πολιτεία».

Και συμπλήρωσε: «Αν πάρει κανείς χάρτες του 1800, του 1850, του 1880 που δείχνουν τα ρέματα απείραχτα, πριν έχουμε τη μεγάλη επέκταση της πόλης, όλες αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στα παλιά ρέματα, όπως η οδός Ανθέων που πλημμύρισε στη Γλυφάδα, (η οποία είναι συνέχεια ενός ρέματος στην πραγματικότητα) όλες αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν πολύ. Και είναι αρκετές αυτές οι περιοχές. Είναι στο περίπου στον αριθμό 80, οι οποίες όμως, βρίσκονται σε όλη την έκταση της Αττικής, όχι μόνο μέσα στο λεκανοπέδιο και οι οποίες έχουν βεβαίως διαφορετικό βαθμό κινδύνου και χειροτερεύουν, διότι έχουμε τα τελευταία χρόνια πολλές πυρκαγιές».

Έπειτα, σημείωσε: «Εύκολη λύση δεν υπάρχει και κάθε περιοχή είναι διαφορετική σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως η οδός Ανθέων. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε σε φράγματα ανάσχεσης, όπως λέμε, δηλαδή να επέμβουμε ψηλά στο βουνό για να ανασχέσουν τη ροή, να βοηθήσουμε να συζητώνται τα φερτά υλικά, να εμπλουτίζουμε τον υδροφόρο ορίζοντα φτιάχνοντας δηλαδή, φράγματα εμπλουτίζουμε τον υδροφόρο ορίζοντα και βοηθάμε και το άλλο πρόβλημα, το παράλληλο που έχουμε, που λέγεται λειψυδρία. Και βεβαίως να ενημερώσουμε τον κόσμο και μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να βάλουμε τη στρατηγική να μπορέσουμε να διανύξουμε όσο μπορούμε αυτές τις περιοχές φτιάχνοντας μεγαλύτερους αγωγούς κτλ».