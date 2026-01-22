Η Αθηναΐκή Ριβιέρα πνίγηκε στις λάσπες. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Δεν είναι μόνο η Άνω Γλυφάδα, μια περιοχή που είναι πάνω από την πλευρά της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Χθες στις 8 το βράδυ η διαδρομή από το Παλαιό Φάληρο έως τη Βάρη ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί.

Στις λάσπες, στις πέτρες και στα νερά βούλιαξε η περιβόητη Αθηναϊκή ριβιέρα όπου τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί και η αγορά σπιτιού ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η περιοχή που η Ελλάδα «πουλάει» ακριβά βούλιαξε στην καταιγίδα και έμεινε για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Μία νεκρή γυναίκα είναι το θύμα της κακοκαιρίας και σήμερα όλοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Η Αθηναΐκή Ριβιέρα πνίγηκε στις λάσπες. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Δεν είναι μόνο η Άνω Γλυφάδα, μια περιοχή που είναι πάνω από την πλευρά της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Χθες στις 8 το βράδυ η διαδρομή από το Παλαιό Φάληρο έως τη Βάρη ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Άνθρωποι βρέθηκαν παγιδευμένοι και ταλαιπωρημένοι και έφτασαν σπίτια τους ακόμη και 1 τη νύχτα. Άλλοι αναζήτησαν κοντινά οικογενειακά σπίτια για να περάσουν τη νύχτα. Άλλοι έμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στα διαμερίσματά τους και έβλεπαν τις λάσπες να καλύπτουν τους δρόμους ή να μπαίνουν στα υπόγεια.

Η επόμενη μέρα

Σήμερα αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής. Στους δρόμους με φτυάρια, με πρόχειρα εργαλεία, ακόμα και με γυμνά χέρια, οι κάτοικοι στην οδό Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα προσπαθούν από το πρωί της Πέμπτης να ξεθάψουν τις περιουσίες τους από τη λάσπη. Η περιοχή θυμίζει «βομβαρδισμένο» τοπίο, καθώς η σφοδρότητα της χθεσινής κακοκαιρίας δημιούργησε «βουνά» από φερτά υλικά, πέτρες και χώματα, τα οποία σκέπασαν τα πάντα στο διάβα τους. Και δεν είναι μόνο οι κάτοικοι στη Μετσόβου. Πολλές πολυκατοικίες γέμισαν πέτρες και λάσπες και περιουσίες καταστράφηκαν.

Οι εικόνες είναι πρωτοφανείς. Ειδικά στην Άνω Γλυφάδα, η οποία δε ζει τη λάμψη της Γλυφάδας στον ίδιο βαθμό, οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι από τις 7 το απόγευμα που ξεκίνησε η καταστροφή μέχρι τις 11:30 το βράδυ, πάλευαν αβοήθητοι.

Στη Βούλα και στη Βάρη η κατάσταση μπορεί να είναι ελαφρώς καλύτερη, όμως οι πέτρες στους δρόμους και οι λάσπες στα υπόγεια δείχνουν ότι γλίτωσαν από τύχη εικόνες ανάλογες με αυτές στην Άνω Γλυφάδα.

Τις τραγικές τελευταίες στιγμές της 56χρονης που παρασύρθηκε από τον χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό της περιέγραψαν κάτοικοι της περιοχής στο ΕΡΤnews κπου πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο που εξακολουθεί να μοιάζει με «βομβαρδισμένο» τοπίο.

«Όλα έγιναν, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, όταν η 56χρονη επιστρέφοντας στο σπίτι από την εργασία της, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου».

Όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τη φονική παράσυρσή της από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, ένας ορμητικός χείμαρρος με φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες την παρέσυραν με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της κάτω από το όχημα που βρισκόταν και αυτό μέχρι τη μέση, μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής η άτυχη γυναίκα «ενδεχομένως να χτυπήθηκε από κάποιο αντικείμενο, να έπεσε με το κεφάλι, να λιποθύμησε και να έχασε τις αισθήσεις της». Μάλιστα, όπως δήλωσαν στην κάμερα του ΕΡΤenws, η στάθμη του νερού την ώρα της τραγωδίας δεν ξεπερνούσε το μισό μέτρο, ωστόσο τόσο ο όγκος όσο και η ορμή των υδάτων τα οποία κατέβαιναν από το βουνό εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, ήταν πολύ μεγάλη.

Τι λέει ο Δήμαρχος της Γλυφάδας

Για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης και για τόνους φερτών υλικών που έχουν κατέβει από το βουνό κάνει λόγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, τονίζοντας πως τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, γίνεται καταγραφή της καταστροφής και σταδιακά ανοίγουν τους δρόμους.

Ο κ. Παπανικολάου αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός του θανάτου της γυναίκας που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά: «Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», είπε ο κ. Παπανικολάου και συνέχισε: «Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην ερώτηση πού βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά, ο κ. Παπανικολάου απάντησε: «Είναι από τα μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».

Λέκκας για Άνω Γλυφάδα: «Η ανάπτυξη των περιοχών έγινε χωρίς τις κατάλληλες μελέτες»

Στο ΣΚΑΪ μίλησε ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας για την κακοκαιρία που έπληξε την χώρα και προκάλεσε ζημιές σε αρκετές περιοχές.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «τα δύσκολα έχουν περάσει για τον νομό Αττικής και τις υπόλοιπες περιοχές που επηρεάστηκαν».

«Τώρα έχουμε την εκδήλωση των φαινομένων στο ανατολικό Αιγαίο και εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα», τόνισε ο καθηγητής.

Αναφορικά με τα προβλήματα στην Άνω Γλυφάδα, ο Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε ότι, «αυτό είναι επόμενο γιατί η ανάπτυξη των περιοχών, και κυρίως των ακριβών περιοχών, αν μπορώ να το πω έτσι, έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες διαδικασίες, χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, δίχως να υπάρχει ένας ασφαλής πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός».

«Προσφέρουν μεγάλα ποσά φερτού υλικού γιατί διαβρώνονται εύκολα. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Είναι ότι εκτός από το νερό που πέφτει, και έπεσε πάρα πολύ νερό, δεν το περιμέναμε αυτό, είναι και η λεγόμενη στερεοπαροχή, δηλαδή τα στερεά φερτά υλικά τα οποία παρασύρονται και τα οποία αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία».

Ο ίδιος τόνισε ότι στα χαμηλότερα μέρη είδαν προβλήματα καθώς υπάρχουν οι ίδιες «παθογένειες».

Αναφορικά με το πότε κάτι τέτοιο μπορεί να φτιαχτεί, ο Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε ότι «δεν γίνεται πια, είναι μία κληρονομημένη αμαρτία».