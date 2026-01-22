Όσον αφορά την Αττική, και σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ προβλέπονται νέες βροχές και ίσως καταιγίδες.

Νέα συνεδρίαση σήμερα (22.01.2026) από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου η οποία ανακοίνωσε πως η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως με βροχές και καταιγίδες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη αλλά και την Αττική.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, αναλύθηκαν οι νέες προβλέψεις για το πέρασμα της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες αλλά και το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία σήμερα βρίσκεται σε ύφεση αν και ο καιρός θα συνεχίσει να είναι άστατος. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι καταιγίδες χτυπώντας κυρίως τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Όσον αφορά την Αττική, και σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ προβλέπονται νέες βροχές και ίσως καταιγίδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως προς την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών για τις επόμενες ώρες, η Νικολέττα Ζιακοπούλου τονίζει πως θα υπάρξει ένα νέο πέρασμα από βροχές, ενδεχομένως και τοπικές καταιγίδες, από τις απογευματινές ώρες και στην Αττική.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv1tc2i0d3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv4cgyyvfht?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv21flzmbjl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Αναλυτικά:

α. Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

β. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

γ. Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.