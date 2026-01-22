Ένα συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης στην Άνω Γλυφάδα.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο φέρνει στο φως η ΕΡΤ και δείχνει τις απεγνωσμένες προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής να απεγκλωβίσουν την 56χρονη γυναίκα, που εν τέλει κατέληξε.

Όλα συνέβησαν χτες το βράδυ όταν η γυναίκα βρισκόταν στη διασταύρωση Κύριλλου και Μεθοδικού όπου και παρασύρθηκε από τον ορμητικό χείμαρρο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα αυτοκίνητο. Αμέσως κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να την βοηθήσουν χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv19hvxxo3l?integrationId=40599y14juihe6ly}