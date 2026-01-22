Η χθεσινή κακοκαιρία στοίχισε τη ζωή σε μια 56χρονη εκπαιδευτικό στην Άνω Γλυφάδα που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο δήμος Γλυφάδας με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την ταχύτερη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών. Στόχος των αρμόδιων αρχών είναι η άμεση αποκατάσταση των ζημιών και η επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή, μετά τα έντονα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου ανέφερε ότι «Μια ζωή χάθηκε άδικα χθες στην πόλη μας, εν μέσω σφοδρής και πρωτόγνωρης κακοκαιρίας και αυτό μας βυθίζει στον πόνο και στη θλίψη. Μια γυναίκα, μάνα ενός παιδιού, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και έφυγε από τη ζωή. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους της. Η βροχή που έπεσε χθες στην Άνω Γλυφάδα δεν έχει προηγούμενο ούτε σε ποσότητα ούτε σε ένταση. Στην περιοχή υπάρχουν και παλιά αντιπλημμυρικά έργα – ο αγωγός επί της Μετσόβου που κατασκευάστηκε το 2000 από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και το επιπλέον δίκτυο που έγινε λίγα χρόνια αργότερα επί της οδού Ανθέων. Υπάρχουν και μεγάλες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στην Άνω Γλυφάδα. Είναι προγραμματισμένες κι άλλες.

Χωρίς αυτά – πιστέψτε με – η κατάσταση θα ήταν χειρότερη. Με αυτά, δυστυχώς, και πάλι δεν ήταν εφικτό να συγκρατηθεί όλος ο τεράστιος όγκος του νερού και των φερτών υλικών που είχαμε χθες το βράδυ. Αυτό μας θέτει προ των ευθυνών μας να δούμε πλέον τι πρέπει να γίνει όχι μόνο μέσα στον αστικό ιστό, αλλά πιο ψηλά, στον Υμηττό. Σε συνεργασία με τους ειδικούς, θα στήσουμε ανάχωμα πάνω στο βουνό, θα κάνουμε κάθε τεχνική παρέμβαση που ενδείκνυται, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται και ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοια γεγονότα. Με το που ξεκίνησε η πολύ έντονη βροχόπτωση, σπεύσαμε πρώτα να κλείσουμε τη λεωφόρο Βουλιαγμένης για αρκετή ώρα για να κάνουμε άντληση υδάτων με τα συνεργεία μας, για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Με το που κατέβηκαν τα φερτά υλικά, σπεύσαμε με μηχανήματα έργου να καθαρίσουμε τους δρόμους στην Άνω Γλυφάδα και δεν έχουμε σταματήσει από τότε ούτε λεπτό.

Δουλέψαμε όλο το βράδυ για να είναι η πόλη μας λειτουργική. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί παντού. Οι παλαιότεροι κάτοικοι της Γλυφάδας το γνωρίζουν καλά, η συνθήκη που είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλοι χθες το βράδυ ήταν πρωτοφανής. Αυτό που ακούτε «κατέβηκε όλο το βουνό» έχει μεταφορική έννοια, αλλά δεν είναι καθόλου υπερβολή. Ο Δήμος μας, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αύριο το μεσημέρι θα έχουμε σύσκεψη με τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο για όλα τα διαδικαστικά. Είναι μια σημαντική απόφαση που μας επιτρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και να ξεπεράσουμε βαριά γραφειοκρατία και διοικητικές αγκυλώσεις. Τα πάντα θα φροντίσουμε να τρέξουν γρήγορα και αποτελεσματικά, ενώ ξεκινάει παράλληλα η διαδικασία για τις αποζημιώσεις, σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε επίσης να φέρουμε σε επαφή τους αιτούντες αποζημίωσης με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας (για τις κατοικίες) και με την Περιφέρεια Αττικής (για τις επιχειρήσεις).

Οι αυτοψίες μάλιστα ξεκινάνε από αύριο. Παράλληλα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υφυπουργό Βασίλη Σπανάκη αναμένουμε έκτακτη χρηματοδότηση για τις εργασίες και τα έργα που απαιτούνται στην Άνω Γλυφάδα.Δεν έχω κρυφτεί ποτέ στα δύσκολα, δεν έχω κάνει ποτέ πίσω απέναντι σε οποιοδήποτε εμπόδιο. Το ίδιο ισχύει για το σύνολο της δημοτικής μας αρχής.

Ό,τι χάλασε θα το φτιάξουμε ξανά και ό,τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε».

