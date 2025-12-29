Το 2025 το Dnews βρέθηκε και σε εργαστήρια του εξωτερικού όπου γεννιούνται οι καινοτομίες, μίλησε με ξένους επιστήμονες και έφερε πρώτο στο ελληνικό κοινό εξελίξεις που θα καθορίσουν τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια.

Το 2025 επιβεβαίωσε ότι η επιστήμη δεν προχωρά γραμμικά, αλλά με άλματα. Καίρια επιτεύγματα στη βιοτεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την περιβαλλοντική τεχνολογία και τη νευροεπιστήμη άνοιξαν νέους δρόμους για την ιατρική, την ενέργεια, το περιβάλλον και την κατανόηση της ανθρώπινης ζωής.

Το Dnews παρακολούθησε στενά αυτή τη μετάβαση, συνομιλώντας με ξένους ερευνητές πρώτης γραμμής και παρουσιάζοντας πρώτα από όλους στο ελληνικό κοινό εξελίξεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν μακρινό μέλλον. Ας θυμηθούμε μερικές.

Ιρλανδία. Η πρώτη 3D εκτυπωμένη καρδιά που… χτυπάει

Από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του 2025 ήταν η επιτυχία Ιρλανδών ερευνητών που κατάφεραν να εκτυπώσουν μια καρδιά που χτυπά. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής την Ankita Pramanick και τον Καθηγητή Andrew Daly, δημιούργησε τρισδιάστατους καρδιακούς ιστούς που μπορούν να αναπτύξουν ενεργές συστολές και ρυθμικά “χτυπήματα”, μιμούμενοι τη φυσική συμπεριφορά της καρδιάς. Η έρευνα χρησιμοποιεί μια νέα 4D τεχνική όπου οι εκτυπωμένοι ιστοί αλλάζουν σχήμα κατά την ωρίμανση τους, αυξάνοντας τη λειτουργική τους δυνατότητα, ένα ουσιαστικό βήμα προς την ανάπτυξη βιοεκτυπωμένων οργάνων με στόχο τη μελλοντική αξιοποίησή τους σε μεταμοσχεύσεις και δοκιμές φαρμάκων χωρίς ανθρώπινα πειράματα.

Αυστρία. Γενετικά τροποποιημένα βακτήρια μετατρέπουν τοξικά αέρια σε ενέργεια

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Stefan Pflügl, μια διεθνής ομάδα ερευνητών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνίδας βιοτεχνολόγου Αγγελικής Σιταρά, κατάφερε να μεταμορφώσει γενετικά τον μικροοργανισμό Thermoanaerobacter kivui ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί μονοξείδιο του άνθρακα- ένα δηλητηριώδες «τοξικό» αέριο- ως πηγή ενέργειας και άνθρακα, για την ανάπτυξή του. Αν και σε πρώιμο στάδιο, αυτή η επαναπρογραμματισμένη βιομεταβολική διαδρομή ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση μικροοργανισμών σε βιοαντιδραστήρες που θα μετατρέπουν τα αέρια απόβλητα της βιομηχανίας σε χρήσιμες πηγές ενέργειας ή σε πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα, μειώνοντας ριζικά τις εκπομπές άνθρακα. Η καινοτομία αυτή συνδυάζει περιβαλλοντική προστασία και ενεργειακή αυτάρκεια, με εφαρμογές σε βαριά βιομηχανία και σε αστικά κέντρα.

ΗΠΑ. Ο ψηφιακός «κλώνος» του ανθρώπινου σώματος

Το Dnews συνομίλησε με την Δρα Αμάντα Ράντλες μια κορυφαία ερευνήτρια στην υπολογιστική ιατρική, που εργάζεται στο Duke University στις ΗΠΑ. Η Δρ Ράντλες πρωτοπορεί στη δημιουργία ψηφιακών διδύμων, δηλαδή ψηφιακών αντιγράφων του ανθρώπινου σώματος που λειτουργούν σε υπολογιστές μεγάλων δυνατοτήτων για να προβλέπουν μελλοντικά ιατρικά συμβάντα πριν εμφανιστούν συμπτώματα στην πραγματική ζωή και να καθοδηγούν τη θεραπεία, όταν αυτά εμφανιστούν.

Το κλειδί της μεθόδου είναι ο κώδικας που ονόμασε HARVEY, ένα πολύπλοκο λογισμικό ρευστοδυναμικής που προσομοιώνει τη ροή του αίματος στο κυκλοφορικό σύστημα του ασθενούς, χρησιμοποιώντας δεδομένα από μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες για να κατασκευάσει ένα ακριβές, προσωποποιημένο ψηφιακό μοντέλο. Η καινοτομία της έχει ήδη αναγνωριστεί διεθνώς, ενώ η ίδια έχει βραβευθεί με το ACM Prize in Computing το 2023 και περιλαμβάνεται σε λίστες με τους κορυφαίους νέους επιστήμονες του κόσμου.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο 50% της ανθρώπινης νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου τη χρονιά που φεύγει. Όπως αποκάλυψε στο Dnews ο Richard Sutton, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών στο University of Alberta (Καναδά) και ένας από τους δύο επιστήμονες που τιμήθηκαν με το βραβείο ACM AM Turing 2024 (συχνά αποκαλούμενο “Νόμπελ Πληροφορικής”), μέχρι το 2040 η ΑΙ θα μπορούσε να φτάσει το 50% των ανθρώπινων γνωστικών δυνατοτήτων. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται σε δεδομένα επιτάχυνσης στην υπολογιστική ισχύ, στις νευρωνικές αρχιτεκτονικές και στην εκπαίδευση μοντέλων μεγάλης κλίμακας θέτοντας νέα ερωτήματα για το μέλλον της εργασίας, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών δομών. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον καθηγητή, δεν είναι απλώς τεχνική πρόκληση, αλλά μια από τις βαθύτερες προσπάθειες για την κατανόηση της ίδιας της ανθρώπινης νοημοσύνης, ένα έργο που θα μπορούσε να μεταμορφώσει την κοινωνία, την εργασία και τις επιστήμες μέσα στις επόμενες δεκαετίες

Ισραήλ. Εγκεφαλικά κύτταρα που… χορεύουν

Μία από τις πιο «απρόσμενες» επιστημονικές ειδήσεις της χρονιάς ήρθε από τη νευροεπιστήμη: τα εγκεφαλικά μας κύτταρα συγχρονίζονται με μουσικούς ρυθμούς, ακόμη και με κομμάτια των Pink Floyd. Ερευνητές στο Technion – Israel Institute of Technology, με τη σημαντική συνεισφορά Ελλήνων επιστημόνων, ανακάλυψαν ότι η μουσική επιδρά απροσδόκητα στις λειτουργίες του εγκεφάλου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε σύνθετες νευρολογικές ασθένειες όπως Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον. Η ομάδα εξέθεσε ποντίκια και ανθρώπους σε διάφορους ήχους, συμπεριλαμβανομένου του “Another Brick in the Wall” των Pink Floyd. Όταν οι συμμετέχοντες άκουγαν ήχους χαμηλών συχνοτήτων, τα εγκεφαλικά τους κύτταρα ενεργοποιούνταν περισσότερο με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και να ενισχύεται η πρόσληψη θεραπευτικών νανοσωματιδίων. Η έρευνα υπέδειξε και άλλες βιολογικές αλλαγές, όπως διαφοροποιήσεις στην πρωτεϊνική έκφραση και στην ανοσολογική απόκριση μετά από ηχητική διέγερση, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο ήχος θα μπορούσε μελλοντικά να συνεισφέρει στη μεταφορά φαρμάκων και στη χορήγηση θεραπειών για νευρολογικές διαταραχές.

Δανία. Το πρώτο καθολικό αντίδοτο για δηλητηριώδη φίδια

Ομάδα επιστημόνων από πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Ασίας με επικεφαλής τον Andreas Hougaard Laustsen-Kiel στο Τμήμα Βιολογικής Μηχανικής, Βιοτεχνολογίας και Βιοϊατρικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, απέδειξε πως ένα πλήρως ανασυνδυασμένο αντίδοτο μπορεί να εξουδετερώσει δηλητήρια από πολλά είδη φιδιών ταυτόχρονα, κάτι που μέχρι σήμερα φάνταζε σχεδόν αδύνατο, με τρόπο που υπερβαίνει τα όρια των παραδοσιακών ορών από άλογα. Οι ερευνητές αντέγραψαν και συνδύασαν οκτώ νανοσώματα (μικροσκοπικά τμήματα αντισωμάτων), προερχόμενα από αλπακά και λάμα, σε ένα αντιτοξικό μείγμα που προστατεύει από το δηλητήριο των 17 από τα 18 πιο επικίνδυνα είδη δηλητηριωδών φιδιών της Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων της κόμπρας, του μάμπα και του rinkhals (φιδιού που «φτύνει» δηλητήριο). Σε πειράματα με ποντίκια, το νέο αντίδοτο όχι μόνο εμπόδισε τον θάνατο, αλλά και μείωσε σημαντικά τη βλάβη στους ιστούς που προκαλούν τα δηλητήρια, με αποτέλεσμα λιγότερα σοβαρά τραύματα και μειωμένους ακρωτηριασμούς.

Ήχοι που «θεραπεύουν» τα κοράλλια

Ο Marco Barotti, πολυβραβευμένος καλλιτέχνης πολυμέσων και ερευνητής που κινείται στη διεπαφή τέχνης, επιστήμης και περιβάλλοντος, παρουσίασε το πρωτοποριακό πρότζεκτ “Coral Sonic Resilience”, μια υποβρύχια εγκατάσταση που χρησιμοποιεί ήχους για να βοηθήσει στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων κοραλλιογενών υφάλων. Ο Barotti ηχογραφεί τους φυσικούς ήχους υγιών κοραλλιογενών υφάλων όπως τριξίματα, βουητά και κρότους από οργανισμούς που ζουν σε αυτά τα οικοσυστήματα και στη συνέχεια αναπαράγει αυτούς τους ήχους σε υποβαθμισμένες περιοχές μέσω ειδικών υποβρύχιων «ηχητικών γλυπτών». Όταν οι υφάλοι εκπέμπουν ήχους, προσελκύουν ξανά θαλάσσια ζωή υποβοηθώντας την οικολογική τους ανάκαμψη. Το έργο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με θαλάσσιους βιολόγους και μηχανικούς και με το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, και ηχητικές εγκαταστάσεις έχουν ήδη δοκιμαστεί σε υφάλους στις Μαλδίβες, με σχέδια να επεκταθούν σε Τζαμάικα και Σιγκαπούρη.

Σερβία. «Υγρά δέντρα» στις γειτονιές

Στο Βελιγράδι που έχει έντονη ρύπανση ένα πρωτότυπο σύστημα καθαρισμού αέρα, γνωστό και ως «υγρό δέντρο», λειτουργεί σαν ζωντανό δέντρο. Το LIQUID3 είναι ένας αστικός φωτοβιοαντιδραστήρας με μια γυάλινη δεξαμενή 600 λίτρων γεμάτη με μικροφύκη που φωτοσυνθέτουν, δεσμεύοντας CO₂, μικροσωματίδια και άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους, και παράγοντας οξυγόνο (O₂) και βιομάζα με ρυθμό παρόμοιο με αυτόν δύο δέκαχρονων δέντρων ή 200 m² γκαζόν. Ο βιοφυσικός Ιβάν Σπασόγιεβιτς, από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, εξήγησε στο Dnews ότι δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει τα φυσικά δέντρα, αλλά να προσφέρει μια εναλλακτική λύση πρασίνου σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν αρκετά δέντρα ή χώρος για φύτευση. Το LIQUID3 λειτουργεί άμεσα και χωρίς να απαιτεί χρόνο ανάπτυξης όπως ένα δέντρο, εγκαθίσταται μέσα σε μία ημέρα και καθαρίζει έως και 3.000 κ.μ. αέρα το μήνα από CO₂, μικροσωματίδια και βαρέα μέταλλα. Επιπλέον, το σύστημα είναι βιώσιμο και ανακυκλώσιμο, τροφοδοτείται από τον ήλιο και έχει χώρο για καθιστικό και θύρες φόρτισης κινητών, καθιστώντας το λειτουργικό σε δημόσιους χώρους. Η συντήρησή του είναι απλή (περίπου 90 λεπτά κάθε 45 μέρες) και η παραγόμενη βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί ως βιολίπασμα, σε επεξεργασία λυμάτων ή για βιοκαύσιμα. Το πρώτο LIQUID3 λειτουργεί ανελλιπώς στο Βελιγράδι για πάνω από 4 χρόνια χωρίς προβλήματα, ενώ έχουν ήδη εγκατασταθεί μονάδες σε Κατάρ, Ουζμπεκιστάν και σύντομα στην Ουγγαρία, με συζητήσεις για πιθανές συνεργασίες και στην Ελλάδα.

ΗΠΑ. Το Google Maps των κυττάρων μας

Το Dnews συνάντησε τον Stephen Quake, έναν από τους κορυφαίους βιοϊατρικούς μηχανικούς και φυσικούς του κόσμου, και μίλησε μαζί του για το έργο που η ίδια η επιστημονική κοινότητα περιγράφει ως το “Google Maps” των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος. Ο Quake είναι επικεφαλής της παγκόσμιας κοινοπραξίας Human Cell Atlas (HCA), ένα διεθνές έργο στο οποίο συμμετέχουν περίπου 4.000 επιστήμονες από πάνω από 100 χώρες με σκοπό να χαρτογραφήσουν όλους τους τύπους κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα για πρώτη φορά στην ιστορία. Το έργο αυτό δημιουργεί έναν ψηφιακό κυτταρικό άτλαντα του ανθρώπου με λεπτομέρεια που ξεπερνά κάθε προηγούμενη προσπάθεια. Χρησιμοποιώντας μεταγραφομική ανάλυση κάθε μεμονωμένου κυττάρου (single cell transcriptomics), η ομάδα καταγράφει πώς λειτουργούν και πώς εκφράζουν τα γονίδια τους οι διαφορετικοί τύποι κυττάρων ακόμη και αν μοιράζονται το ίδιο γονιδίωμα. Μέχρι σήμερα, το HCA έχει αναλύσει περισσότερα από 64 εκατομμύρια κύτταρα από πάνω από 11.000 δωρητές παγκοσμίως, έχει εντοπίσει χιλιάδες διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους, πολύ περισσότερους από τους περίπου ~200 που πιστεύονταν στο παρελθόν και έχει δημιουργήσει προσχέδια άτλαντα για 18 ιστούς και όργανα, με το πρώτο πλήρες σχέδιο του Άτλαντα Ανθρώπινων Κυττάρων να αναμένεται να δημοσιευτεί το 2026.

Γερμανία. Η μυστική ‘χορογραφία’ των ωοθηκών

Η Δρ Melina Schuh, διευθύντρια του Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences στο Γκέτινγκεν της Γερμανίας, κατάφερε να αποτυπώσει για πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο και με εξαιρετική λεπτομέρεια την ίδια την ωορρηξία, αποκαλύπτοντας αυτό που περιέγραψε ως “μυστική χορογραφία” των ωοθηκών, η οποία παρέμενε έως σήμερα αόρατη στην επιστήμη. Χρησιμοποιώντας μια νέα μέθοδο μικροσκοπίας ζωντανών κυττάρων σε απομονωμένα, ζωντανά ωοθυλάκια ποντικών, μπόρεσε να παρακολουθήσει με υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση ολόκληρη τη δυναμική και πολυσύνθετη διαδικασία της ωορρηξίας, κάτι που έως τώρα ήταν πρακτικά ανέφικτο.

Η καινοτομία αυτή ανοίγει νέους δρόμους για τη μελέτη της γονιμότητας, της υπογονιμότητας και των αναπαραγωγικών διαταραχών, αφού πλέον οι επιστήμονες μπορούν να βλέπουν και να κατανοούν πώς λειτουργεί η ωορρηξία σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν εφικτό μόνο από στατικά ή από έμμεσα δεδομένα.