ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Σεπτέμβριο

Ένταξη στην αγορά εργασίας.

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των πολιτών στα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη δράση τον Σεπτέμβριο με 161 εργαστήρια.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 143 δια ζώσης εργαστήρια σε 85 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 18 διαδικτυακά εργαστήρια. Τα διαδικτυακά εργαστήρια εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα «Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης Digital First».

Τα εργαστήρια αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΔΥΠΑ για τη συστηματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής στους πολίτες που αναζητούν εργασία, με στόχο την προετοιμασία τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Όσοι αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία, μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη, στις εξής θεματικές ενότητες:

⦁ Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

⦁ Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

⦁ Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα

⦁ Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο

⦁ Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

⦁ Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO

⦁ Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

⦁ Σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις: Business Model Canvas

⦁ Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή: αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία στο βιογραφικό και στη συνέντευξη

⦁ Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης Digital First (νέα θεματική).

Δια ζώσης εργαστήρια

Τα 143 δια ζώσης εργαστήρια, διάρκειας 3 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους, με ώρα έναρξης από τις 9:00 έως τις 11:00, στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στέλνοντας μήνυμα (email) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 (δείτε πίνακα), το οποίο υλοποιεί το εργαστήριο που τους ενδιαφέρει.

Στο κάθε εργαστήριο υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής. Η συμμετοχή θα επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λαμβάνουν από το ΚΠΑ2 με σχετικές πληροφορίες.

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 28.08.2025 στη διεύθυνση.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.