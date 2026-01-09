Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Το ποσό των 17 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το Eurojackpot. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 21:00 και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Υπενθυμίζεται ότι το Eurojackpot EXTRA είναι ένας μηχανισμός απόδοσης επιπλέον κερδών, ο οποίος θα προσφέρεται σε επιλεγμένες κληρώσεις.

Η συμμετοχή στις κληρώσεις που θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός EXTRA δεν απαιτεί επιπλέον κόστος, το ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι ίδιο με κάθε κλήρωση του EUROJACKPOT και είναι ίσο με το κόστος μίας στήλης (2,5€).

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού EXTRA θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και θα ανακοινώνεται πριν από την κλήρωση.