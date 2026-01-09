Ο δημοσιογράφος μετέδιδε τις εξελίξεις από το Χαλέπι της Συρίας.

Ένα τανκ χτύπησε δημοσιογράφο της Συριακής τηλεόρασης, ο οποίος μετέδιδε ζωντανά τις εξελίξεις από το Χαλέπι για τις συγκρούσεις μεταξύ της οργάνωσης YPG και του στρατού στη Συρία.

Η στιγμή καταγράφηκε στην κάμερα. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση, ξαφνικά κατέρρευσε και χάθηκε από την κάμερα.

{https://twitter.com/visegrad24/status/2009615345481641986}

Επικράτησε πανικός και η σύνδεση διακόπηκε με όλους να νομίζουν ότι το περιστατικό θα είχε κακή έκβαση. Ωστόσο λίγο αργότερα σε άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνονται στρατιώτες να σπεύδουν αμέσως να βοηθήσουν τον δημοσιογράφο. Ο ίδιο φαίνεται να σηκώνεται και να περπατά ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία του.

{https://twitter.com/visegrad24/status/2009620866124984528}