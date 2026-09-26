Δεν είναι μόνο θρεπτική, αλλά και ιδιαίτερα ευέλικτη, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε γλυκά όσο και σε αλμυρά πιάτα.

Κανένα τρόφιμο δεν μπορεί από μόνο του να «θεραπεύσει» την υψηλή χοληστερίνη. Ωστόσο, ορισμένα μπαχαρικά φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη επίδραση από άλλα και η κανέλα είναι μεταξύ εκείνων που έχουν μελετηθεί περισσότερο.

Ένας από τους λόγους είναι ότι η υψηλή χοληστερόλη συχνά συνδέεται με αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Παράλληλα, μελέτες έχουν δείξει ότι η κανέλα μπορεί να συμβάλει στη μείωση του σακχάρου σε άτομα με διαβήτη. Το συγκεκριμένο μπαχαρικό διαθέτει επίσης αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο της ζάχαρης, του αλατιού ή λιπαρών συστατικών, συμβάλλοντας έτσι σε μια συνολικά πιο φιλική προς την καρδιά διατροφή.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Η κανέλα προέρχεται από τον φλοιό διαφόρων ειδών του δέντρου Cinnamomum. Περιέχει βιοδραστικές ουσίες, όπως η κινναμαλδεΰδη και το κινναμικό οξύ, καθώς και ενώσεις με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Σε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση εξετάστηκαν 15 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, στις οποίες οι συμμετέχοντες έλαβαν κανέλα σε μορφή σκόνης ή εκχυλίσματος, σε δόσεις από 1 έως 6 γραμμάρια την ημέρα. Οι μελέτες, διάρκειας από 40 ημέρες έως τέσσερις μήνες, έδειξαν ότι όσοι λάμβαναν κανέλα παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης, της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης, καθώς και τριγλυκεριδίων, σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό σκεύασμα.

Ωστόσο, όσοι λαμβάνουν φάρμακα για τη χοληστερόλη ή το σάκχαρο θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν χρησιμοποιήσουν συμπληρώματα κανέλας. Σε καμία περίπτωση τα συμπληρώματα δεν αντικαθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή ή έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

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Πώς να την εντάξετε στη διατροφή σας

Η κανέλα μπορεί εύκολα να προστεθεί στην καθημερινή διατροφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον καφέ, στο γιαούρτι, σε χυλούς και γλυκά, αλλά και σε αλμυρά πιάτα, όπως σούπες, μαγειρευτά και πιάτα με κρέας.

Για συστηματική κατανάλωση, αξίζει να δίνεται προσοχή στο είδος της κανέλας. Η κανέλα Κασσίας περιέχει περισσότερη κουμαρίνη, μια ουσία που σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να επιβαρύνει το ήπαρ, σε σχέση με την κανέλα Κεϋλάνης.

Με πληροφορίες από EatingWell