Μεγάλη προσοχή σήμερα στην Πελοπόννησο, η οποία εμφανίζει πολύ αυξημένες πιθανότητες για πλημμυρικά επεισόδια.

Νοτιότερα αναμένεται να κινηθεί σήμερα Σάββατο το βαρομετρικό χαμηλό, που έφερε από χθες κακοκαιρία στην χώρα, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται έως και τα Κύθηρα.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ από το απόγευμα και ιδιαίτερα προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου κατά τόπους αναμένεται να είναι πιο έντονα.

Έκτακτο δελτίο καιρού

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα χτυπήσουν το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη) έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, Λακωνίας και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

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Οι άνεμοι θα κυμανθούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, τέλος, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.