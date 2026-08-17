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Προσφέρεται, εφόσον η συνεργασία προχωρήσει, να μην είναι υποψήφιος.

Η συνεργασία της Νέας Αριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει να προχωράει, παρά την προσπάθεια της Ρένας Δούρου.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και η Νέα Αριστερά, με ελάχιστες εξαιρέσεις που προτιμούν τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ (Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης και υπό προϋποθέσεις Πάνος Σκουρλέτης), έχουν ως στόχο τη συνεργασία με τη ΜέΡΑ25.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, μάλιστα, που αποτελεί «κόκκινο πανί» για τον Γιάνη Βαρουφάκη, προσφέρεται να διευκολύνει μια τέτοια συνεργασία ακόμα και αν χρειαστεί με το να μην κατέβει υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Δεν έχουμε συνηθίσει τελευταία τέτοια «αυτοθυσία»...

Β.Σκ.