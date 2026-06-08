Ο Γιώργος Λάνθιμος δηλώνει ότι θα «χρειαστεί μια αναγέννηση» και να βρει ξανά τη χαρά της δημιουργίας στον κινηματογράφο.

Μετά την κυκλοφορία την «The Favourite» το 2018, ο Γιώργος Λάνθιμος έκανε ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο για πέντε χρόνια. Στο διάστημα αυτό, ο αναγνωρισμένος Έλληνας δημιουργός μετακόμισε από την Ελλάδα στο Λος Άντζελες και επικεντρώθηκε στην απαιτητική προετοιμασία τριών νέων πρότζεκτ.

Όπως αποδείχτηκε, εκείνο το διάλειμμα μόνο καλό έκανε στον Λάνθιμο, καθώς η επιστροφή του στην ενεργό δράση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυναμική, παρουσιάζοντας τρεις -βραβευμένες- ταινίες σε ισάριθμα χρόνια: «Poor Things», «Kinds of Kindness» και «Bugonia».

Παρά το γεγονός ότι διανύει μια εξαιρετικά γόνιμη δημιουργική περίοδο, πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Λάνθιμου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας, ακόμη μεγαλύτερης αποχής από τη σκηνοθεσία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Financial Times, με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφίας του, ο Λάνθιμος χαρακτήρισε -για ακόμα μια φορά- την συγκεκριμένη ενασχόλησή του «απελευθερωτική» σε σύγκριση με την πίεση της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

«Μπορείς απλώς να περιπλανιέσαι με μια κάμερα, είναι μια μοναχική και, κατά κάποιο τρόπο, διαδικασία διαλογισμού. Δεν απαιτείται ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ ούτε ένας τελικός στόχος. Και, κυρίως, δεν χρειάζεται να αναζητάς χρηματοδότηση» ανέφερε ξανά, όπως είχε σημειώσει πρόσφατα και στη συνάντηση που είχε με τους δημιοσιογράφους στην Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λίγο πριν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του.

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Παράλληλα, στο ερώτημα, πότε οκοπεύει να επιστρέψει στο σινεμά, ο βραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης απάντησε: «Αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι: 'Θα κάνω άλλες ταινίες;'. Δεν ξέρω, θα δείξει. Πρέπει να βρω ξανά τη χαρά της δημιουργίας. Θέλω να αφήσω τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά, χωρίς να πιέζω τον εαυτό μου».

Η ταινία «Bugonia» ολοκληρώνεται με το τέλος της ανθρωπότητας και ο Λάνθιμος το βλέπει ως μια μεταφορά για τη δική του κινηματογραφική διαδρομή δηλώνοντας ότι θα «χρειαστεί μια αναγέννηση» προτού κάνει ξανά ταινίες.

Τον περασμένο Οκτώβριο σε συνέντευξή του στο Collider, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης εξομολογήθηκε ότι αδυνατεί πλέον να ακολουθήσει τους εξαντλητικούς ρυθμούς των τελευταίων ετών, παραδεχόμενος ότι οι μπαταρίες του έχουν αδειάσει και ότι επιβάλλεται να κάνει ένα βήμα πίσω.

«Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο έτσι. Για αυτό είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί ανάμεσα στις προηγούμενες τρεις ταινίες, αλλά αυτή τη φορά το εννοώ», εξήγησε προσθέτοντας: Bρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή εξαντλούνται. Και εγώ έχω φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο».



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ



