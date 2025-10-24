Κάποια στιγμή η θέληση και η δύναμη που έχεις τελειώνουν, παραδέχεται ο Γιώργος Λάνθιμος.

O Γιώργος Λάνθιμος δήλωσε στο Collider ότι χρειάζεται να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τις ταινίες, καθώς δεν μπορεί να συνεχίσει σε τέτοιους (εξαντλητικούς) ρυθμούς παραγωγής.



Η αλήθεια είναι πώς δεν έχει και άδικο, αν αναλογιστεί κανείς ότι έχει φτιάξει τρεις ταινίες σε ισάριθμα, χρόνια (από το 2022): Poor Things, Ιστορίες Καλοσύνης, Βουγονία και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μικρού μήκους, Βληχή.



Μιλώντας στο Collder με αφορμή την πρεμιέρα του Bugonia στους αμερικανικούς κινηματογράφους, ο Έλληνας σκηνοθέτης παραδέχτηκε: «Δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω αυτό άλλο. Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα».

Ο Λάνθιμος συνέχισε εξηγώντας: «Νομίζω χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω πει και πριν, μεταξύ των προηγούμενων τριών ταινιών, αλλά τώρα μιλάω σοβαρά. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Αποφασίζω ποια ταινία θα κάνω κάθε φορά που είναι έτοιμο ένα σενάριο, οπότε όταν είναι έτοιμο, και δουλεύουμε πάνω σε κάτι τόσο καιρό, νιώθω ότι είναι κρίμα να το αφήσω και να περιμένω. Οπότε, σχεδόν αναγκάζομαι να προσπαθώ να βρω χρόνο για να το κάνω αμέσως μετά που τελειώνω το προηγούμενο» και παραδέχεται ότι μπορεί να «βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο».

Με πρωταγωνιστές τη «μούσα» του Έμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς, με την πρώτη να έχει κερδίσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου με τον Λάνθιμο για το Poor Things του 2023, το Bugonia αφηγείται την ιστορία δύο τύπων που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίοι απαγάγουν την υψηλόβαθμη διευθύνουσα σύμβουλο Μισέλ (Στόουν), πιστεύοντας ότι είναι μέρος μιας εξωγήινης συνωμοσίας για την καταστροφή του κόσμου.

{https://youtu.be/7VBigr-JHB0?si=jbLR3Cyr10m7COwH}

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λαμβάνοντας ενθουσιώδη υποδοχή και εξαιρετικές κριτικές, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στο τρέιλερ.

Η πανελλήνια πρώτη προβολή του «Bugonia» πραγματοποιήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας, ενώ αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.