Μια δωρεάν προβολή του Bugonia μόνο για φαλακρούς πραγματοποιήθηκε σε κινηματογράφο στο Λος Άντζελες.

Η Έμα Στόουν μέχρι και κεφάλια τους έβαλε να ξυρίσουν. Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, αρκετοί θέατες ξύρισαν πρόθυμα το κεφάλι τους προκειμένου να παρακολουθήσουν τη δωρεάν προβολή μόνο για φαλακρούς σε κινηματογράφο του Λος Άντζελες.



Συγκεκριμένα, κινηματογράφος στο L.A. πραγματοποίησε μία δωρεάν προβολή της νέας σκοτεινής σάτιρας του Γιώργου Λάνθιμου, αποκλειστικά για φαλακρούς ή για όσους δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό να αποχωριστούν προσωρινά την κόμη τους. Για τον λόγο αυτό, στον χώρο υπήρχε κουρέας που αναλάμβανε να ξυρίσει τα κεφάλια των θεατών.





Η απαίτηση για φαλακρό look ήταν ένας φόρος τιμής στον χαρακτήρα της Στόουν στην ταινία, η οποία υποδύεται μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο φαρμακευτικής εταιρείας που καταλήγει να απαχθεί από δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας (Τζέσι Πλέμονς και Έινταν Ντελμπις), οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη που έχει στόχο να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Στην ταινία, οι απαγωγείς της πιστεύουν ότι τα μαλλιά της πρέπει να κοπούν και τελικά τα ξυρίζουν, για να μπλοκάρουν τα εξωγήινα σήματα.



Αυτή ήταν πράγματι μια δραστική αλλαγή που η Στόουν «αγκάλιασε» πρόθυμα, ξυρίζοντας στην πραγματικότητα τις ξανθές της τούφες για τον ρόλο. Η σταρ του Bugonia έχει δηλώσει ότι της άρεσε το ξυρισμένο look, λέγοντας στη Vogue ότι «δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο. Το πρώτο ντους όταν έχεις ξυρίσει το κεφάλι σου; Ω Θεέ μου, είναι εκπληκτικό».

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο βλέπουμε ανθρώπους να ξυρίζουν όντως το κεφάλι τους για την εκδήλωση, ωστόσο υπήρξαν και άλλοι που μπήκαν τελικά στην σκοτεινή αίθουσα φορώντας περούκες φαλάκρας.

People getting their heads shaved at the free bald screening of ‘BUGONIA’. pic.twitter.com/7VOzpYseqB October 21, 2025

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λαμβάνοντας ενθουσιώδη υποδοχή και εξαιρετικές κριτικές, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στο τρέιλερ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πανελλήνια πρώτη προβολή του «Bugonia» πραγματοποιήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας, ενώ αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.