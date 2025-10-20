Ειδική προβολή της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου μόνο για φαλακρούς σε κινηματογράφο του Λος Άντζελες.

Μια ειδική προβολή «φαλακρών» για την ταινία Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου πραγματοποιείται στο Λος Άντζελες σήμερα (20/10). Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα όσοι παρακολουθήσουν την ταινία στο Culver Theater θα κληθούν να υιοθετήσουν το φαλακρό look που έχει η Έμα Στόουν στην ταινία, ξυρίζοντας οικειοθελώς τα κεφάλια τους!



Για το λόγο αυτό, ένας κουρέας θα βρίσκεται στον χώρο από τις 6 το απόγευμα αναλάμβοντας να ξυρίσει τα μαλλιά των τολμηρών θεατών. Το όλο εγχείρημα πρόκειται να βιντεοσκοπηθεί, ενώ η είσοδος στην προβολή επιτρέπεται και σε όσους είναι ήδη φαλακροί, αρκεί όλοι να είναι άνω των 18 ετών.

Η απαίτηση για φαλακρό look, είναι ένας φόρος τιμής στον χαρακτήρα της Στόουν στην ταινία, η οποία υποδύεται μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο φαρμακευτικής εταιρείας που καταλήγει απαχθεί από δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας (Τζέσι Πλέμονς και Έινταν Ντελμπις) οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Το δίδυμο αποφασίζει ότι τα μαλλιά της πρέπει να κοπούν και τελικά τα ξυρίζει — μια δραστική αλλαγή που η Στόουν αγκάλιασε, ξυρίζοντας τις ξανθές της τούφες για τον ρόλο.

Η σταρ του Bugonia έχει δηλώσει ότι της άρεσε το ξυρισμένο look, λέγοντας στη Vogue «δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο. Το πρώτο ντους όταν έχεις ξυρίσει το κεφάλι σου; Ω Θεέ μου, είναι εκπληκτικό».

Η πρωταγωνίστρια μοιράστηκε ακόμα, ότι το κούρεμα της προκάλεσε έντονα συναισθήματα, καθώς της θύμισε τη μητέρα της, Κρίστα Στόουν, η οποία έχασε τα μαλλιά της όταν υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού μετά τη διάγνωσή της το 2008. Ωστόσο, όπως ανέφερε οι εμπειρίες τους ασφαλώς και δεν συγκρίνονται.



{https://youtu.be/1b-pgcLiF00?si=eMRAnKhHHAT_mnoK}



Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της αμερικανικής πρεμιέρας του Bugonia στις 24 Οκτωβρίου, μια πανέξυπνη -ομολογουμένως- προωθητική καμπάνια έχει κατακλύσει το διαδίκτυο. Η εταιρεία διανομής έχει λανσάρει έναν... vintage ιστότοπο βγαλμένο από τα 90s, στη διεύθυνση HumanResistanceHQ.com, ο οποίος περιγράφει θεωρίες συνωμοσίας για εξωγήινους, μαζί με κάποια νόμιμα έγγραφα για UFO. Φυσικά επίσης, υποστηρίζει ότι η Μισέλ Φούλερ της Έμα Στόουν, είναι μυστική εξωγήινη.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λαμβάνοντας ενθουσιώδη υποδοχή και εξαιρετικές κριτικές, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στο τρέιλερ.

Η πανελλήνια πρώτη προβολή του «Bugonia» πραγματοποιήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας, ενώ αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.