H φαλακρή Έμα Στόουν στο επίσημο τρέιλερ του «Bugonia» του Λάνθιμου

H φαλακρή Έμα Στόουν στο επίσημο τρέιλερ του «Bugonia» του Λάνθιμου Φωτογραφία: AP
Το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, σήμερα Πέμπτη 28/08.

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του Bugonia, της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, λίγες ώρες πριν την παγκόσμια πρεμιέρα του απόψε το βράδυ στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Στη νέα μαύρη κωμωδία του Λάνθιμου, δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απάγουν την πανίσχυρη CEO (Στόουν) μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεσμένοι πως είναι εξωγήινη που στάλθηκε με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σιλβερστόουν. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι.

{https://youtu.be/1b-pgcLiF00?si=DWeOMb_RyuUmJUSV}

Το Bugonia αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 Save the Green Planet!, σε σκηνοθεσία Jang Joon-hwan.

Σημειώνεται ότι η ταινία κάνει πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ διεκδικώντας τον Χρυσό Λέοντα και σηματοδοτεί την τρίτη ταινία του Λάνθιμου σε τρία χρόνια, με την Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο και στις τρεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το Bugonia, ο Γιώργος Λάνθιμος ο οποίος εμφανίστηκε στο Λίντο με καρφίτσα την παλαιστινιακή σημαία, μίλησε για το πόσο δραματικά επίκαιρη είναι η ταινία του με τη σημερινή, δυστοπική πραγματικότητα.

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, ελάχιστη από τη δυστοπία σε αυτή την ταινία είναι φανταστική. Αρκετά από αυτά αντικατοπτρίζουν απόλυτα τον πραγματικό κόσμο», είπε ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι όταν κάποιος ακούει τη λέξη δυστοπία, συχνά σκέφτεται μια εικόνα του μέλλοντος ή όποιο γεγονός έχει συμβεί στον πολιτισμό στο παρελθόν.

Γιώργος Λάνθιμος: Με καρφίτσα την παλαιστινιακή σημαία στο Φεστιβάλ Βενετίας - Οι δραματικές δηλώσεις του

Γιώργος Λάνθιμος: Με καρφίτσα την παλαιστινιακή σημαία στο Φεστιβάλ Βενετίας - Οι δραματικές δηλώσεις του

Entertainment

«Αν κάτι λέει αυτή η ταινία, είναι ότι αυτό συμβαίνει τώρα. Στην πραγματικότητα, έγινε πιο επίκαιρη όσο περνούσε ο καιρός», είπε ο Λάνθιμος. «Η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει μια κρίσιμη στιγμή πολύ σύντομα. Οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν τον σωστό δρόμο, αλλιώς, δεν ξέρω πόσος καιρός [απομένει] με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, με τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή, την άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων και του πόσο απαθείς έχουμε γίνει για όλα αυτά. [Η ταινία] είναι περισσότερο μια αντανάκλαση της εποχής μας και ελπίζουμε ότι θα κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν τι συμβαίνει σήμερα, σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

Το Bugonia, το οποίο κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του απόψε στο Sala Grande, είναι ένας από τους πιο πολυαναμενόμενους τίτλους στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου.

