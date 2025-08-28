Games
Γιώργος Λάνθμος: Με καρφίτσα την παλαιστινιακή σημαία στο Φεστιβάλ Βενετίας - Οι δραματικές δηλώσεις του

Γιώργος Λάνθμος: Με καρφίτσα την παλαιστινιακή σημαία στο Φεστιβάλ Βενετίας - Οι δραματικές δηλώσεις του Φωτογραφία: AP
«Το Bugonia είναι περισσότερο μια αντανάκλαση της εποχής μας» λέει ο Γιώργος Λάνθιμος στη συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Ο Γιώργος Λάνθιμος κάνει μια θριαμβευτική επιστροφή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας φέτος με το Bugonia, την πρώτη του εμφάνιση μετά την κατάκτηση του Χρυσού Λέοντα πριν από δύο χρόνια για την ταινία του, Poor Things, η οποία στη συνέχεια κέρδισε τέσσερα Όσκαρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας σκηνοθέτης εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου για το «Bugonia» φορώντας μία καρφίτσα στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης, εκράζοντας με αυτό τον τρόπο την αλληλεγγύη του στον λαό της Παλαιστίνης.

lanthimos-venice2025-karfitsa_c2416.jpg

*credits AP

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Έμα Στόουν ομολογεί ότι πιστεύει στους εξωγήινους

Entertainment

Στη νέα ταινία, από την Focus Features, πρωταγωνιστεί η «μούσα» του Έμα Στόουν, η οποία περιγράφει την τελευταία τους συνεργασία ως εξής: Μια «πραγματικά συναρπαστική και συγκινητική, αστεία, διεστραμμένη και ζωντανή ταινία». Σίγουρα θα ευχαριστήσει τους θαυμαστές του Λάνθιμου, ενός δημιουργού του οποίου οι ταινίες συχνά από το αστείο και το παράλογο μετακινούνται στο ανατριχιαστικό και προκλητικό μέσα σε δύο ώρες.

Το Bugonia είναι εμπνευσμένο από την κορεάτικη ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2003 Save The Green Planet! σε σκηνοθεσία Jang Joon-hwanν. Ο σεναριογράφος Γουίλ Τρέισι πρότεινε μια φρέσκια προσέγγιση που ενθουσίασε αμέσως τον Λάνθιμο όταν διάβασε το σενάριο πριν από τρία χρόνια.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Στόουν ως μια ισχυρή CEO μεγάλης εταιρείας η οποία πέφτει θύμα απαγωγής από δύο νεαρούς συνωμοσιολόγους που είναι πεπεσμένοι πως είναι εξωγήινη και έχει σταλθεί στη Γη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη.

Η ιδέα αρχικά αναπτύχθηκε από τον σκηνοθέτη Άρι Άστερ προτού την αναλάβει ο Έλληνας σκηνοθέτης. Ο Λάνθιμος παραδέχτηκε ότι το πρότζεκτ σηματοδοτεί μια από τις σπάνιες φορές που σκηνοθετεί κάτι στο οποίο δεν έχει εμπλακεί από «ένα πρώιμο στάδιο».

Παρόλο που το πρωτότυπο υλικό είναι πάνω από 20 ετών και το σενάριο του Τρέισι βρισκόταν σε εξέλιξη για αρκετά χρόνια, ο Λάνθιμος υπογραμμίζει ότι τα θέματα και η πλοκή «μοιάζουν απίστευτα επίκαιρα».

{https://youtu.be/niz7yaOzt5I?si=-rqQGPPhx1Trsh0p}

«Εντυπωσιάστηκα αμέσως», ανέφερε για την αντίδρασή του όταν το διάβασε. «Νόμιζα ότι ήταν τόσο αστείο και διασκεδαστικό, αλλά και εξαιρετικά συγκλονιστικό και σε έκανε να σκεφτείς βαθιά για πολλά πράγματα. Αμέσως ενδιαφέρθηκα να το φτιάξω. Φαινόταν επίκαιρο τότε, πριν από τρία χρόνια, και δυστυχώς είναι ακόμα πιο επίκαιρο τώρα», εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Πέμπτης στο Λίντο, ο Λάνθιμος δεν μάσησε τα λόγια του περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση με μελανά χρώματα.

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, ελάχιστη από τη δυστοπία σε αυτή την ταινία είναι φανταστική. Αρκετά από αυτά αντικατοπτρίζουν απόλυτα τον πραγματικό κόσμο», είπε ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι όταν κάποιος ακούει τη λέξη δυστοπία, συχνά σκέφτεται μια εικόνα του μέλλοντος ή όποιο γεγονός έχει συμβεί στον πολιτισμό στο παρελθόν.

«Αν κάτι λέει αυτή η ταινία, είναι ότι αυτό συμβαίνει τώρα. Στην πραγματικότητα, έγινε πιο επίκαιρη όσο περνούσε ο καιρός», είπε ο Λάνθιμος. «Η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει μια κρίσιμη στιγμή πολύ σύντομα. Οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν τον σωστό δρόμο, αλλιώς, δεν ξέρω πόσος καιρός [απομένει] με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, με τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή, την άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων και του πόσο απαθείς έχουμε γίνει για όλα αυτά. [Η ταινία] είναι περισσότερο μια αντανάκλαση της εποχής μας και ελπίζουμε ότι θα κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν τι συμβαίνει σήμερα, σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

Το Bugonia, το οποίο κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του απόψε στο Sala Grande, είναι ένας από τους πιο πολυαναμενόμενους τίτλους στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

