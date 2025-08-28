Φεστιβάλ Βενετίας: Η Έμα Στόουν ομολογεί ότι πιστεύει στους εξωγήινους

«Αρκετά ναρκισσιστικό να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν», λέει η Έμα Στόουν στη συνέντευξη Τύπου του Bugonia στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Η Έμα Στόουν πιστεύει στους εξωγήινους, έτσι τουλάχιστον ομολόγησε η ίδια αστειευόμενη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, με τίτλο «Bugonia», που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Στη μαύρη κωμωδία του Λάνθιμου, δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απάγουν την πανίσχυρη CEO (Στόουν) μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεσμένοι πως είναι εξωγήινη που στάλθηκε με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Δεδομένων των εξωπραγματικών θεμάτων του «Bugonia», κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Στόουν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι υπάρχει μια υπέρτατη νοημοσύνη που «μας παρακολουθεί και ίσως σώσει τη ζωή μας».

{https://youtu.be/niz7yaOzt5I?si=e5ESn1OREykk8cOR}

«Δεν ξέρω αν μας παρακολουθούν από ψηλά, αλλά ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους που έζησαν ποτέ είναι ο Καρλ Σέιγκαν και ερωτεύτηκα τρελά τη φιλοσοφία, την επιστήμη του και το πόσο λαμπρός είναι. Πίστευε πολύ βαθιά ότι η ιδέα του είμαστε μόνοι σε αυτό το απέραντο σύμπαν, είναι κάτι αρκετά ναρκισσιστικό. Οπότε ναι, το λέω δημόσια, πιστεύω στους εξωγήινους!».

Όσον αφορά την άποψη του Λάνθιμου για το θέμα, είπε γελώντας: «Αυτή είναι μια πολύ περίπλοκη ερώτηση για να απαντηθεί σοβαρά».

Ένας άλλος δημοσιογράφος ρώτησε την Στόουν για το πώς διαχειρίζεται την επιτυχία «χωρίς να μετατρέπεται σε εξωγήινη».

«Πώς ξέρεις ότι δεν είμαι εξωγήινη; Νομίζω ότι είναι μία πολύπλοκη και μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή», απάντησε η ηθοποιός.

Το Bugonia, κάνει πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ απόψε το βράδυ και σηματοδοτεί την τρίτη ταινία του Λάνθιμου σε τρία χρόνια, με την Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο και στις τρεις.



Στο καστ συμμετέχουν οι: Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντελμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν. Ο συν-σεναριογράφος του The Menu, Γουίλ Τρέισι υπογράφει το σενάριο.



Το Bugonia αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 Save the Green Planet!, σε σκηνοθεσία Jang Joon-hwan.

Η τελευταία συμμετοχή του Λάνθιμο στο Λίντο ήταν το 2023 με την γοτθική του κωμωδία «Poor Things», η οποία κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα του φεστιβάλ για την καλύτερη ταινία, προτού αποσπάσει τέσσερα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την Στόουν. Την επόμενη χρονιά ακολούθησε το εκκεντρικό Kinds of Kindness, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Με πρωταγωνιστές τόσο την Στόουν όσο και τον Πλέμονς, η ταινία χάρισε στον τελευταίο το βραβείο καλύτερου ηθοποιού του φεστιβάλ.