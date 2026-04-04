Τι εξήγησε στους κριτές.

Στο live του J2US, το βράδυ του Σαββάτου (4/4) η Shaya και ο Λάκης Γαβαλάς ανέβηκαν στη σκηνή με το θρυλικό «Vogue» της Madonna.

Παρότι η εμφάνισή τους είχε ενέργεια, οι κριτές δεν πείστηκαν από το τελικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας πως ο γνωστός σχεδιαστής παρουσίασε φωνητικές αδυναμίες σε αρκετά σημεία.

Όταν πήρε τον λόγο, ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε πως σήμερα βίωσε την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου του προσώπου, γεγονός που επηρέασε τη συγκέντρωση και την απόδοσή του στη σκηνή.

«Σήμερα δεν ήμουν καλός, είμαι αλλού. Είχα έναν θάνατο σήμερα το πρωί ενός ανθρώπου που αγαπούσα πολύ», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Είχα τον θάνατο ενός προσφιλούς ανθρώπου και είμαι λιγάκι συγκινημένος. Έπρεπε να μιλήσω με πολλούς ανθρώπους, με πολλούς συγγενείς… δεν είναι δικαιολογία όμως αυτό. Εδώ είμαστε για να διαγωνιστούμε», συμπλήρωσε ο σχεδιαστής μόδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhkmj0gwk8ch?integrationId=40599y14juihe6ly}