Η αποχώρησή του γνωστοποιήθηκε μέσω βίντεο που έστειλε ο ίδιος, όπου ανέφερε ότι προσωπικοί λόγοι τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.

Μια ανατροπή σημειώθηκε στο live του J2US το Σάββατο (18/4) καθώς ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το σόου.

Ο γνωστός DJ και performer, που συμμετείχε μαζί με την Αγγελική Ηλιάδη, δεν εμφανίστηκε στη σκηνή το Σάββατο 18 Απριλίου, με τον Νίκο Κοκλώνη να ανακοινώνει στο κοινό την απόφασή του.

Ο ίδιος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την παραγωγή, τη συνεργάτιδά του και το κοινό για τη στήριξη που έλαβε όλο αυτό το διάστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhwkk9iunzwh?integrationId=40599y14juihe6ly}