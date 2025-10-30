Ο ίδιως τόνισε οτι εδώ και 20 χρόνια δεν βάζει στο στόμα του αλκοόλ.

Μια βαθιά και ειλικρινή εξομολόγηση έκανε ο Σταμάτης Φασουλής, μιλώντας ανοιχτά για την περίοδο της ζωής του που πάλευε με το αλκοόλ, αλλά και για τον μεγαλύτερο έρωτα που σημάδεψε την ψυχή του.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, όπου μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τα πιο δύσκολα και ουσιαστικά κεφάλαια της ζωής του.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως υπήρξε περίοδος που κατανάλωνε ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα, όμως έχει σταματήσει το αλκοόλ εδώ και είκοσι χρόνια.

«Έχω ερωτευτεί δύο-τρεις φορές. Στους δύο έρωτες δεν ευδοκίμησε τίποτα σε σάρκα — ήταν μονόπλευρο από τη δική μου πλευρά. Ο ένας κράτησε χρόνια· το υποψιαζόταν, το συζητούσαμε, ήμασταν νέα παιδιά. Μεγαλώσαμε μαζί. Δεν το έχω λύσει και δεν θέλω να το λύσω. Έχω άλλα πράγματα που με ευχαριστούν. Κάποιες φορές με αγκυλώνει σαν αγκάθι, αλλά όχι τόσο ώστε να χάσω τον βηματισμό μου. Κάποτε συνεργαστήκαμε κιόλας. Ας πούμε κάτι άλλο…» είπε με ειλικρίνεια ο Σταμάτης Φασουλής.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δεκαετία των 30 του ετών, όταν το ποτό μπήκε έντονα στη ζωή του ως τρόπος αντιμετώπισης της ανασφάλειας και της κοινωνικής του αμηχανίας.

«Είμαι πολύ ανασφαλής. Σε μεγάλες παρέες δεν τα καταφέρνω. Από τα 30 έως τα 40 έπινα για να αντιμετωπίσω τον κόσμο. Πλέον δεν πίνω καθόλου — εδώ και 20 χρόνια ούτε σταγόνα, άντε λίγο κρασί αν βγω καμιά φορά. Τότε έπινα για να τα βγάλω πέρα. Τώρα δεν το αντιμετωπίζω πια έτσι. Η ανασφάλεια δεν έχει να κάνει με την αποδοχή. Πάντα αισθάνομαι έξω από τα νερά μου, εκτός από το θέατρο, όπου νιώθω ότι κολυμπώ άνετα. Ακόμη και σήμερα, για να μιλήσω σε οδηγό ταξί, το σκέφτομαι πολύ. Δεν είναι φόβος κρίσης· είναι φόβος απόρριψης. Ο καλλιτέχνης θέλει να τον αγαπούν», εξομολογήθηκε.

Ο ίδιος τόνισε πως πλέον έχει επιλέξει μια μοναχική ζωή, έχοντας αποδεχθεί τα λάθη και τις υπερβολές του παρελθόντος.

«Με τους λίγους φίλους μου, τα τέσσερα-πέντε άτομα, είμαι μια χαρά. Όταν όμως ανοίγομαι κοινωνικά, δεν αισθάνομαι καλά. Μέχρι να καθίσω στο τραπέζι ενός εστιατορίου, νιώθω άβολα. Η ζωή μου είναι μοναχική, αν και κάποτε δεν ήταν — και αυτό το πλήρωσα. Μετάνιωσα για τη συμπεριφορά μου και για το ότι έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα χωρίς λόγο. Διήρκεσε δέκα χρόνια. Έκανα πράγματα, πιεζόμουν, και το ποτό ήταν ο τρόπος να αντέξω. Έλεγα ανοησίες, νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Ξεράδια ήξερα», είπε με αυτοκριτική διάθεση.

Τέλος, ο Σταμάτης Φασουλής μίλησε και για τη στενή του φιλία με τον Διονύση Σαββόπουλο, τον οποίο αποχαιρέτησε πρόσφατα εκφωνώντας τον επικήδειο λόγο του.

«Περισσότερο εκπροσώπησα τη φιλία μας. Για δέκα χρόνια ήμασταν σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Όταν μιλούσα τότε για το θέατρο, στην ουσία μιλούσα για το θέατρο τώρα — για συγκεκριμένους ανθρώπους, για συγκεκριμένους ηθοποιούς. Αυτό με ωφέλησε και εμένα και τους ίδιους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

