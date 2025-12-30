Nέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στα τέλη Δεκεμβρίου.

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων που ανήκουν σε εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στα τέλη Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, από την καταβολή τελών απαλλάσσονται φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι οργανώσεις αυτές είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και χρησιμοποιούν τα οχήματα αποκλειστικά για δράσεις πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, από τα τέλη κυκλοφορίας απαλλάσσονται φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες που ανήκουν κατά κυριότητα σε εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η ρύθμιση έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα, καθώς πολλές εθελοντικές οργανώσεις επιβαρύνονταν με τέλη, παρότι τα οχήματά τους εξυπηρετούσαν καθαρά κοινωφελείς σκοπούς.

Κομβικό ρόλο στη διαδικασία απαλλαγής αναλαμβάνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο οφείλει να αποστέλλει κάθε χρόνο στην ΑΑΔΕ, έως τις 31 Οκτωβρίου, επικαιροποιημένη λίστα με τις οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Για τυχόν μεταβολές, όπως νέες εγγραφές ή διαγραφές, προβλέπεται άμεση ενημέρωση, ενώ ρητά ορίζεται ότι οργανώσεις που βρίσκονται σε διαδικασία διαγραφής δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, καθώς κατ’ εξαίρεση η σχετική λίστα θα αποσταλεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Σε περιπτώσεις που οργανώσεις έχουν ήδη καταβάλει τέλη, παρότι πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής, δίνεται η δυνατότητα επιστροφής των ποσών μέσω ψηφιακού αιτήματος στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Τα αιτήματά μου». Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα της μεταβατικής περιόδου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση προβλέπει επίσης ειδική διαδικασία για νέες ταξινομήσεις οχημάτων, καθώς η απαλλαγή ισχύει και για το έτος ταξινόμησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η εθελοντική οργάνωση υποβάλλει αίτημα στη ΔΟΥ ή στο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγχουν την εγγραφή στο Μητρώο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, τίθενται αυστηροί κανόνες για τη διατήρηση της απαλλαγής. Σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος, η απαλλαγή διακόπτεται πριν από τη μεταβίβαση, ενώ αν μια οργάνωση διαγραφεί από το Μητρώο εντός του έτους, υποχρεούται να καταβάλει κανονικά τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος αυτό. Το πιο αυστηρό σκέλος της απόφασης αφορά τις κυρώσεις, καθώς αν διαπιστωθεί ότι όχημα που έχει τύχει απαλλαγής χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν των δράσεων πολιτικής προστασίας, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, μαζί με την καταβολή των ίδιων των τελών.