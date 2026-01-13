Ο νόμος 5265/2026 προβλέπει μεταξύ άλλων ότι τα άτομα με αυτισμό απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης.

Η έλευση του 2026 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για τα άτομα με αυτισμό τουλάχιστον 67% καθώς από την 1η Ιανουαρίου τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τη στρατιωτική θητεία όπου προβλέπεται η απαλλαγή στράτευσής τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 179 του νόμου 5265/2026 «τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εφ’ όρου ζωής τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), που υποβάλλουν μαζί με το δελτίο απογραφής σχετική γνωμάτευση, ανεξαρτήτως της εμπρόθεσμης ή μη κατάθεσης του δελτίου απογραφής και της φύσης της πάθησης,απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης για λόγους υγείας από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία,σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 181.»

Τα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης είναι τα κάτωθι:

α) Για την υπαγωγή στις περ. δ) έως και στ) της παρ. 1 του άρθρου 181 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση.

β) Για την υπαγωγή στις περ. ζ) και η) του άρθρου 181, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση, επιπλέον:

βα) Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ανάθεσης της αποκλειστικής γονικής μέριμνας ή επιμέλειας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία δηλώνει ότι η κατανομή της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας, όπως αυτή προκύπτει από την κατατιθέμενη δικαστική απόφαση, δεν έχει μεταβληθεί και

ββ) σε περίπτωση θανάτου ή κήρυξης του άλλου γονέα σε αφάνεια, ληξιαρχική πράξη θανάτου ή αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, αντίστοιχα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία δηλώνει ότι δεν του έχει αφαιρεθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας.

