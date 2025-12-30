Η απόφαση επικαιροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο.

Αλλαγές στον τρόπο δήλωσης και απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα των ναυτικών φέρνει νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λίγο πριν από το τέλος του 2025.

Η απόφαση με αριθμό Α.1189 επικαιροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο και προσαρμόζει τις διαδικασίες στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, επηρεάζοντας άμεσα ναυτιλιακές επιχειρήσεις, διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων και εργοδότες που απασχολούν πληρώματα εμπορικού ναυτικού και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.

Κεντρικό στοιχείο της απόφασης αποτελεί η τροποποίηση της υφιστάμενης ρύθμισης για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατούνται από τις αμοιβές ναυτικών. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η δήλωση υποβάλλεται πλέον ρητά ως δήλωση παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία ναυτικών, εναρμονίζοντας τη διατύπωση με τη φορολογική μεταχείριση που προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Η διαδικασία υποβολής παραμένει αποκλειστικά ηλεκτρονική και πραγματοποιείται μέσω των εφαρμογών του TAXISnet, με αναλυτικές εγγραφές ανά εργαζόμενο και ανά πλοίο. Η υποχρέωση αυτή καλύπτει όλες τις δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν είναι εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες, αρχικές ή τροποποιητικές, καθώς και ανεξαρτήτως του αν προκύπτει χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει πλήρη και ενιαία εικόνα των παρακρατήσεων στον ευαίσθητο τομέα της ναυτιλιακής απασχόλησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σαφής πρόβλεψη ότι η δήλωση υποβάλλεται ανά πλοίο και περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για το πλήρωμα, όπως ακαθάριστες και καθαρές αποδοχές, κρατήσεις ΝΑΤ, ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του πλοίου. Η δομή των ηλεκτρονικών αρχείων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι κωδικοποιήσεις περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήματα της απόφασης, ώστε να αποφεύγονται λάθη και ασυμβατότητες κατά την υποβολή.

Παράλληλα, η απόφαση εισάγει νέους κωδικούς στο παράρτημα της απόφασης που αφορά τη μισθωτή εργασία και τις συντάξεις. Συγκεκριμένα, προστίθενται διακριτοί κωδικοί για το εισόδημα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, εξέλιξη που αποτυπώνει τη διαφοροποίηση της φορολογικής παρακολούθησης αυτής της κατηγορίας εργαζομένων. Η αλλαγή αυτή θεωρείται κρίσιμη για την ακριβή προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των ναυτικών και τον σωστό υπολογισμό των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Σημαντικό είναι και το μεταβατικό σκέλος της απόφασης. Ορίζεται ότι οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Οκτωβρίου 2025 και μετά. Ωστόσο, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμα, προκειμένου να διορθωθούν κωδικοί αποδοχών για αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα ιδιωτικών πλοίων αναψυχής. Η σχετική προθεσμία τοποθετείται έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας χρόνο προσαρμογής στους υπόχρεους.