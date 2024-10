Αστροναύτης της NASA νοσηλεύεται έπειτα από σχεδόν 8 μήνες στο διάστημα

Αστροναύτης της NASA νοσηλεύεται μετά την επιστροφή του στη Γη, έπειτα από σχεδόν οχτώ μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η NASA δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του αστροναύτη που νοσηλεύεται, «για προληπτικούς λόγους», παρά μόνο ότι είναι «σε σταθερή κατάσταση και υπό παρακολούθηση».

Τα ξημερώματα της Παρασκευής επέστρεψαν στη Γη τρεις Αμερικανοί αστροναύτες της NASA- οι Μάθιου Ντόμινικ, Μάικλ Μπάρατ και Τζάνετ Επς- και ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντρ Γκεμπένκιν. Οι αστροναύτες έμειναν 232 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Μετά την προσθαλάσσωση ανοιχτά της Φλόριντα, ο ένας από τους αστροναύτες της NASA αντιμετώπισε «ιατρικό πρόβλημα». Και τα τέσσερα μέλη της αποστολής μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην Πενσακόλα και υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Οι τρεις πήραν εξιτήριο και ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία.

Splashdown. Welcome home, #Crew8! After a science mission of over seven months living and working on the @Space_Station, the crew of four are back on Earth. pic.twitter.com/6tvEBQRgLI