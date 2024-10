Έτσι τρώνε οι αστροναύτες κέτσαπ στο διάστημα (Βίντεο)

Λίγο προτού επιστρέψει στη Γη, ο Μάθιου Ντόμινικ αποφάσισε να λύσει μια απορία που ίσως «βασανίζει» κάποιους. Πώς τρώνε κέτσαπ οι αστροναύτες στο διάστημα;

Ο Αμερικανός γύρισε ένα βίντεο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, προκαλώντας γέλια στους συναδέλφους του. Αφού κούνησε πάνω- κάτω το μπουκάλι της κέτσαπ για μερικά δευτερόλεπτα, τέντωσε τα χέρια του και το πίεσε. Η κέτσαπ σχημάτισε μια «γραμμή» και άρχισε να συγκεντρώνεται στο στόμα του.

«Για όλους τους λάτρεις της κέτσαπ εκεί έξω. Όλοι με τους οποίους το μοιράστηκα το θεωρούν είτε εντυπωσιακό, είτε αηδιαστικό. Τίποτα ενδιάμεσο. Επίσης, συμβαίνουν κάποια ενδιαφέρονται επιστημονικά πράγματα...», έγραψε ο αστροναύτης της NASA στην ανάρτησή του.

Ο Μάθιου Ντόμινικ ήταν μαζί με άλλους τρεις αστροναύτες που επέστρεψαν σήμερα, Παρασκευή, στη Γη έπειτα από σχεδόν οχτώ μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η παραμονή τους εκεί παρατάθηκε λόγω προβλημάτων που υπήρχαν με την κάψουλα της Boeing αλλά και εξαιτίας του τυφώνα Μίλτον.

Οι τρεις Αμερικανοί και ο ένας Ρώσος- Μάθιου Ντόμινικ, Μάικλ Μπάρατ, Τζάνετ Επς και Αλεξάντερ Γκρεμπένκιν- έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον περασμένο Μάρτιο και το αρχικό σχέδιο ήταν να επιστρέψουν τον Σεπτέμβριο. Κάτι που τελικά έγινε σήμερα.

This one goes out to all the ketchup lovers out there. Everyone I’ve shared it with either thinks it is awesome or gross. Nothing in between. Also some interesting science stuff happening . . . pic.twitter.com/1hNapN6oRs