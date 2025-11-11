Οι αστροναύτες του μέλλοντος θα μπορούσαν να τρέφονται με σκόνη πρωτεΐνης που θα παράγεται στο διάστημα... από τα ούρα τους.

Οι μελλοντικοί αστροναύτες σε αποστολές μεγάλης διάρκειας στη Σελήνη ή τον Άρη θα μπορούσαν να επιβιώσουν με μια πρωτεϊνική σκόνη φτιαγμένη από... αέρα και ούρα, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA).

Ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα στοχεύει να δοκιμάσει τη δυνατότητα παραγωγής μιας πρωτεϊνικής σκόνης ονόματι Solein, η οποία απαιτεί μόνο μικροοργανισμούς, αέρα και ηλεκτρισμό για την κατασκευή της.

Αναπτυγμένη από τη φινλανδική startup Solar Foods, η θρεπτική σκόνη βασίζεται στην ουρία - που βρίσκεται στα ούρα - ως πηγή αζώτου για τη σύνθεση πρωτεϊνών.

Ο ESA θα χρηματοδοτήσει ένα έργο για να δοκιμάσει την παραγωγή αυτού του νέου είδους διαστημικής τροφής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι βασικές αρχές της τεχνολογίας ζύμωσης αερίων θα χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας, και μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική διατροφή των αστροναυτών.

«Η συμπεριφορά των αερίων και των υγρών σε μικροβαρύτητα διαφέρει σημαντικά λόγω της έλλειψης άνωσης, κάτι που μπορεί να επηρεάσει δραστικά τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και αερίων για τους μικροοργανισμούς του Solein», δήλωσε ο Άρτου Λουουκάνεν, ανώτερος αντιπρόεδρος διαστήματος και άμυνας της Solar Foods.

«Αυτό το έργο είναι μόνο η αρχή - εργαζόμαστε για να ενιχύσουμε την επιχειρησιακή μας ικανότητα ώστε να μπορούμε να παράγουμε Solein σε διάφορες κλίμακες παραγωγής στο διάστημα. Το όραμά μας είναι ότι έως το 2035, το Solein να αποτελεί την κύρια πηγή πρωτεΐνης των εξερευνητών του διαστήματος».

Η πρώτη φάση του έργου HOBI-WAN (Hydrogen Oxidizing Bacteria In Weightlessness As a source of Nutrition) θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της τεχνολογίας επί γης, πριν δοκιμαστούν οι δυνατότητες παραγωγής σε περιβάλλον μικροβαρύτητας.

«Αυτό το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός βασικού πόρου που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των αστροναυτών μας», δήλωσε η Άντζελικ Βαν Ομπέργκεν, επικεφαλής επιστήμονας εξερεύνησης του ESA.

«Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να υλοποιήσουν αποστολές μεγάλης διάρκειας στη Σελήνη ή, ίσως μια μέρα, να φτάσουν στον Άρη, θα απαιτηθούν καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για να επιβιώσουν με περιορισμένες προμήθειες. Μέσω αυτού του έργου, ο ESA αναπτύσσει μια κρίσιμη ικανότητα για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος.»

