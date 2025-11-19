Νηστεία και πρόσληψη πρωτεΐνης γίνεται; Φυσικά! Η λύση είναι οι πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης.

Η νηστεία των Χριστουγέννων 2025 ξεκίνησε για τα καλά με όσους την τηρούν να αναζητούν τρόπους να μην στερηθούν την απαραίτητη πρωτεΐνη που χρειάζεται ο οργανισμός. Προς αυτή την κατεύθυνση δίνεται έμφαση στους «πρωταγωνιστές» της φυτικής πρωτεΐνης.

Σύμφωνα με το νηστειοδρόμιο, οι πιστοί αποφεύγουν το κρέας, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά για 40 μέρες. Τις πρώτες 33 ημέρες της νηστείας μέχρι δηλαδή τις 17 Δεκεμβρίου, επιτρέπεται το ψάρι εκτός από Τετάρτες και Παρασκευές αλλά και στις 21 Νοεμβρίου, στα Εισόδια της Παναγίας. Από τις 18 μέχρι την Παραμονή των Χριστουγέννων καταλύεται ο οίνος και το λάδι, εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό υπάρχει μια σειρά διατροφικών επιλογών για φυτικές «βόμβες» πρωτεΐνης

Φακές, ρεβίθια, φασόλια και κουκιά εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση. Μόλις μία μερίδα φακής μπορεί να προσφέρει έως και 18 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ τα ρεβίθια –ιδίως σε μορφή χούμους ή ρεβιθοσαλάτας– αποτελούν εύκολη λύση για καθημερινή κατανάλωση. Εξίσου θρεπτικό είναι το τόφου, μια από τις κορυφαίες πηγές φυτικής πρωτεΐνης (περίπου 12–15 γρ. ανά 100 γρ.).

Από τις 18 Δεκεμβρίου και μετά, όταν το ψάρι δεν επιτρέπεται, τα θαλασσινά αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μύδια, γαρίδες, καλαμάρι και χταπόδι είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και χαμηλά σε λίπος, δίνοντας στον νηστεύοντα ένα ισορροπημένο προφίλ διατροφής.

Σειρά έχουν οι ξηροί καρποί. Αμύγδαλα, καρύδια, φυστίκια και ηλιόσποροι προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη και καλά λιπαρά. Το ταχίνι το απόλυτο superfood της νηστείας παρέχει σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης, ασβεστίου και ενέργειας, καθιστώντας το απαραίτητο σε πολλές συνταγές.

Η πρόκληση της νηστείας ποτέ δεν ήταν η έλλειψη γεύσης – αλλά η ισορροπία. Ο συνδυασμός οσπρίων, λαχανικών, ξηρών καρπών και θαλασσινών όχι μόνο επαρκεί, αλλά δημιουργεί και μια κουζίνα πλούσια, δημιουργική και απολύτως συμβατή με τον χαρακτήρα της χριστουγεννιάτικης νηστείας.

