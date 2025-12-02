Η Ελλάδα γίνεται νέος εξαγωγικός κόμβος διαστημικής τεχνολογίας.

Η Ελλάδα σήμερα δεν αποκτά μόνο τους δικούς της δορυφόρους, αλλά και τις υποδομές, την τεχνολογία αιχμής και την τεχνογνωσία που της επιτρέπουν να εξελιχθεί σε κόμβο εξαγωγής προηγμένων διαστημικών συστημάτων και υπηρεσιών για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της Open Door εκδήλωσης της Δευτέρας, 1ης Δεκεμβρίου, όπου η Open Cosmos Aegean υποδέχθηκε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Παλλήνη εξέχοντες εκπροσώπους της Πολιτείας, της βιομηχανίας και της επιστημονικής κοινότητας.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διαυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παρακολουθεί demo λήψης και διαχείρησης δορυφορικών δεδομένων.

Στην εκδήλωση, στην οποία παρέστη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσιάστηκε το έργο που υλοποιεί η Open Cosmos Aegean στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και τα φιλόδοξα σχέδια για την περαιτέρω δυναμική της ανάπτυξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

«Η στρατηγική επιλογή να αυξήσουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης του ESA στα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία, αναβαθμίζει τις δυνατότητες συμμετοχής μας σε μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα, ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό διαστημικό γίγνεσθαι και φυσικά δημιουργεί επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Δε μιλάμε πια για έναν στόχο, αλλά για έργα που υλοποιούμε στη βάση μιας συγκροτημένης στρατηγικής ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εγκατάσταση κορυφαίων εταιρειών του κλάδου στην Ελλάδα, όπως η Open Cosmos που υλοποιεί ένα κρίσιμο μέρος του «Προγράμματος», αποτελεί πολλαπλασιαστή τεχνογνωσίας, καινοτομίας και παραγωγικών δυνατοτήτων. Το εγχώριο διαστημικό οικοσύστημα αναπτύσσεται και αυτό είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο. Πέντε δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» έχουν τεθεί με επιτυχία σε τροχιά από την Παρασκευή, παρέχοντάς μας πολύτιμα δεδομένα ημέρα και νύχτα, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ήδη το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαμοιράζει δορυφορικά δεδομένα που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με συνέπεια, ταχύτητα και σχέδιο συνεχίζουμε, ώστε όλα τα έργα του «Προγράμματος» να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων με το μέγιστο όφελος για το τεχνολογικό οικοσύστημα, την κοινωνία αλλά και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας ευρύτερα».

Η συμμετοχή της OpenCosmos στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων - Η Ελλάδα παράγει διαστημική τεχνολογία αιχμής

Η Open Cosmos υλοποιεί ένα κρίσιμο τμήμα του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, κατασκευάζοντας 7 δορυφόρους τεχνολογίας αιχμής (από τους συνολικά 13 του εθνικού προγράμματος) εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Παλλήνη που περιλαμβάνουν clean rooms επιφάνειας 300 m² και δυνατότητες ολοκληρωμένης σχεδίασης, συναρμολόγησης, δοκιμών και λειτουργίας δορυφόρων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, η Open Cosmos έχει αναλάβει την κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία:

Δύο δορυφόρων πολύ υψηλής ανάλυσης για χαρτογράφηση εικόνων με ευκρίνεια μικρότερη του ενός μέτρου.

Πέντε δορυφόρων εξοπλισμένων με συστήματα υψηλής ευκρίνειας πολυφασματικών και υπερφασματικών δεδομένων, απεικόνισης στο Υπέρυθρο Φάσμα Βραχέος Κύματος (SWIR), δεκτών Internet of Things (IoT) και αυτόματης αναγνώρισης (Automatic Identification Systems - AIS).

Και οι επτά αυτοί δορυφόροι θα είναι διασυνδεδεμένοι με άλλους δορυφόρους και εξοπλισμένοι με ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας τη μετάδοση πληροφοριών απευθείας από το διάστημα στη Γη σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η Open Cosmos Aegean έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία στην Ελλάδα ενός δορυφορικού επίγειου σταθμού για την παροχή υπηρεσιών τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και μεταφοράς δεδομένων.

Οι επτά δορυφόροι θα παρέχουν με την ανάπτυξή τους πολύτιμα δεδομένα ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες της Ελλάδας σε τομείς όπως:

Η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Η παρακολούθηση θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και η καταπολέμηση της ρύπανσης

Ο αποτελεσματικότερος πολεοδομικός σχεδιασμός

Η ενίσχυση της αποδοτικότητας της γεωργίας και η εφαρμογή των προγραμμάτων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Rafel Jordà Siquier , Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γιάννης Ανδριανός, Δημήτρης Παπαστεργίου, Μαρία Καλαμά

Η Ελλάδα εντάσσεται στο OpenConstellation – το πιο εξελιγμένο συνεργατικό σμήνος δορυφόρων στην Ευρώπη

Οι επτά ελληνικοί δορυφόροι θα ενταχθούν στο OpenConstellation, το καινοτόμο διεθνές συνεργατικό σμήνος της Open Cosmos που επιτρέπει σε κυβερνήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην παρατήρηση της Γης με μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η Ελλάδα, με τη συμμετοχή της στο OpenConstellation προστίθεται σε ένα δίκτυο που σήμερα περιλαμβάνει την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο - μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα στην Ευρώπη - και αποκτά πρόσβαση σε ολόκληρο το σμήνος δορυφόρων της υποδομής, αντί να περιορίζεται μόνο στους δικούς της δορυφόρους.

Το OpenConstellation προσφέρει:

μειωμένο κόστος πρόσβασης σε δορυφορικές υπηρεσίες,

πρόσβαση σε πολλαπλά επίπεδα δεδομένων,

υψηλή συχνότητα παρατήρησης για κρίσιμες εφαρµογές,

διαμοιρασμό πόρων μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.

Η επιστροφή ταλέντου στην Ελλάδα – ένα νέο ελληνικό κέντρο αριστείας

Η Open Cosmos Aegean απασχολεί σήμερα σχεδόν 30 μηχανικούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες, πολλοί από τους οποίους επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από διεθνή καριέρα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου κόμβου διαστημικής τεχνογνωσίας στη χώρα. Ακόμη, στην εταιρία απασχολούνται αλλοδαποί μηχανικοί και επαγγελματίες που επέλεξαν την Open Cosmos και την Ελλάδα ως βάση τους.

Μαρία Καλαμά, Managing Director της Open Cosmos Aegean.

Η Open Cosmos στην Ελλάδα και τον κόσμο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Rafel Jordà Siquier, Ιδρυτής και CEO της Open Cosmos παρουσίασε το όραμα της εταιρίας για ένα ανοιχτό, συνεργατικό ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα και τη στρατηγική σημασία της ελληνικής συμμετοχής.

“Δημιουργήσαμε την Open Cosmos με την πεποίθηση ότι η πρόσβαση στο διάστημα πρέπει να είναι ανοιχτή, συνεργατική και να απαντά αποτελεσματικά σε υπαρκτές προκλήσεις. Η Ελλάδα είναι πλέον ένα κομβικό σημείο αυτής της προσπάθειας. Με τις υποδομές μας στην Παλλήνη, τους ελληνικούς δορυφόρους που κατασκευάζουμε, και τη συμμετοχή της χώρας στο OpenConstellation, η Ευρώπη αποκτά ένα νέο κέντρο παραγωγής και αξιοποίησης διαστημικής τεχνολογίας με ισχυρή διεθνή προοπτική”.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Μαρία Καλαμά, Managing Director της Open Cosmos Aegean μίλησε για τη δυναμική ανάπτυξη του ελληνικού κλάδου της Open Cosmos και την αξία της τεχνογνωσίας που συγκεντρώνεται στη χώρα, τονίζοντας ότι στην Open Cosmos Aegean δεν κατασκευάζονται απλώς δορυφόροι, αλλά και αναβαθμίζεται η θέση της χώρας στον τομέα του διαστήματος. Παράλληλα επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον το ταλέντο, τις υποδομές και το όραμα για να διαμορφώσει μια αυτόνομη αλυσίδα παραγωγής διαστημικής τεχνολογίας που θα υπηρετεί τη χώρα, θα ενδυναμώνει την οικονομία και θα ωφελεί τις επόμενες γενιές.

Αντιγόνη Λυμπεροπούλου CEO HDBI, Μαρία Καλαμά Managing Director Open Cosmos Aegean, Rafel Jorda Siquier Founder & CEO Open Cosmos, Κωνσταντίνος Καράτζαλος ΓΓ Τηλεπικοινωνιών, Δημήτρης Παπαστεργίου Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νικόλαος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΚΕΔ στο clean room της Open Cosmos Aegean.

Η Open Cosmos Aegean ως τεχνολογικός κόμβος για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια της Open Cosmos Aegean, να ενημερωθούν για τις διαδικασίες σχεδίασης και δοκιμών καθώς και να δουν από κοντά τους υπό κατασκευή ελληνικούς δορυφόρους.

Η Open Cosmos επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας και να υποστηρίζει την ανάπτυξη κρίσιμων διαστημικών εφαρμογών που ωφελούν πολλαπλά τη χώρα, την εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.